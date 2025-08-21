Aumenta un 53% el empleo extranjero en las ganaderías

La ganadería lidera el crecimiento del empleo extranjero en el sector primario, con un aumento del 53% en solo un año, mientras que el de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%, según los datos del último informe "Mercado de trabajo en el sector de agricultura, ganadería y pesca" elaborado por Randstad Research, basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

En concreto, el sector primario nacional mantiene su peso estratégico en la economía española, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca da trabajo a 759.000 personas en España, es decir, el 3,4% del empleo total del país, pero afronta retos estructurales como la caída en algunos subsectores, el envejecimiento de su fuerza laboral y la dependencia de mano de obra extranjera.

De esta forma, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores. Su peso es especialmente reducido en silvicultura, pesca y acuicultura, donde representan solo el 14% del empleo, mientras se eleva en la ganadería, donde el empleo extranjero se disparó un 53% interanual, frente al retroceso del 1,3% de los trabajadores españoles.

De esta forma, el sector primario está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%, mientras que la silvicultura, la pesca y la acuicultura, con apenas un 7% del empleo (53.811 personas), sufrió una caída histórica del 22,5% interanual. Pese a esta contracción en algunos subsectores, el balance general se mantiene prácticamente estable, con una reducción de apenas un 0,4% respecto al mismo periodo de 2024.

En el primer trimestre del año, el 34% de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca tenían un contrato temporal, un porcentaje que se eleva al 35% en agricultura y ganadería, frente al 23% en silvicultura, pesca y acuicultura.