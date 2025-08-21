Aumenta un 53% el empleo extranjero en las ganaderías

Agencias

Madrid

La ganadería lidera el crecimiento del empleo extranjero en el sector primario, con un aumento del 53% en solo un año, mientras que el de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%, según los datos del último informe "Mercado de trabajo en el sector de agricultura, ganadería y pesca" elaborado por Randstad Research, basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

En concreto, el sector primario nacional mantiene su peso estratégico en la economía española, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca da trabajo a 759.000 personas en España, es decir, el 3,4% del empleo total del país, pero afronta retos estructurales como la caída en algunos subsectores, el envejecimiento de su fuerza laboral y la dependencia de mano de obra extranjera.

De esta forma, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores. Su peso es especialmente reducido en silvicultura, pesca y acuicultura, donde representan solo el 14% del empleo, mientras se eleva en la ganadería, donde el empleo extranjero se disparó un 53% interanual, frente al retroceso del 1,3% de los trabajadores españoles.

De esta forma, el sector primario está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%, mientras que la silvicultura, la pesca y la acuicultura, con apenas un 7% del empleo (53.811 personas), sufrió una caída histórica del 22,5% interanual. Pese a esta contracción en algunos subsectores, el balance general se mantiene prácticamente estable, con una reducción de apenas un 0,4% respecto al mismo periodo de 2024.

En el primer trimestre del año, el 34% de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca tenían un contrato temporal, un porcentaje que se eleva al 35% en agricultura y ganadería, frente al 23% en silvicultura, pesca y acuicultura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  2. El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
  3. El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
  4. Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
  5. Las profundas razones por las que arde el monte: es más complejo que culpar a los pirómanos y al cambio climático
  6. Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto
  7. Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos
  8. La guerra por las hipotecas empuja al Banco de España a limitar su concesión

Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: "Es grave, sabían lo que hacían"

Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: "Es grave, sabían lo que hacían"

Habla el alcalde de Cangas del Narcea tras una semana de lucha contra el fuego: "Se pudo haber hecho más"

Habla el alcalde de Cangas del Narcea tras una semana de lucha contra el fuego: "Se pudo haber hecho más"

"Con la quita, Barbón escogerá a Sánchez y no a Asturias", dice el PP

"Con la quita, Barbón escogerá a Sánchez y no a Asturias", dice el PP

Las rica y valiosa alga que se recolecta en Asturias y que se utiliza en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria

Las rica y valiosa alga que se recolecta en Asturias y que se utiliza en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria

Las similitudes (y diferencias) entre la ventana trífora hallada en una iglesia de Lugo y las del Prerrománico asturiano

Las similitudes (y diferencias) entre la ventana trífora hallada en una iglesia de Lugo y las del Prerrománico asturiano

La jornada de calor extremo y la sequía malogran otro año la cosecha de fabes: "Es una pena, esperábamos una buena cosecha"

La jornada de calor extremo y la sequía malogran otro año la cosecha de fabes: "Es una pena, esperábamos una buena cosecha"

Este es el tiempo que hay que esperar en Asturias para recibir las ayudas al coche eléctrico por culpa del atasco burocrático

Este es el tiempo que hay que esperar en Asturias para recibir las ayudas al coche eléctrico por culpa del atasco burocrático

La mejora de la eficiencia energética revaloriza las viviendas de Asturias

La mejora de la eficiencia energética revaloriza las viviendas de Asturias
Tracking Pixel Contents