El Descenso Folklórico del Nalón colorea Laviana

El Descenso Folklórico del Nalón, organizado por Llavianeses pol Descensu y el Ayuntamiento de Laviana, regresa por sus fueros y se celebra mañana en Laviana. Miles de personas llegadas de diferentes puntos de España presenciarán en directo cómo distintas embarcaciones originales descenderán por el río en un alarde de buen humor y el mejor ambiente de competición. Declarada de Interés Turístico Nacional, la fiesta, santo y seña de Laviana, planea acaparar todos los focos y, de nuevo, encandilar a todo el público.

Mañana será el día del Descenso. La "folixa" superará la participación del pasado año, pues está previsto que el Descenso Folklórico del Nalón bata récords y cuente con 7.400 navegantes. Las distintas peñas y personas que participen bajarán el Nalón con diferentes embarcaciones —hasta 41— de creación propia y temática variada que atraerán todas las miradas.

Grison actúa hoy en el "Regodón". / Cedida a LNE

En la calle Río Cares se instalará un parque cerrado de embarcaciones desde las 10.30 horas, aproximadamente. Alrededor de las 15.00, comenzará el desfile desde la calle Libertad y, una vez se cante la canción popular de "Chalaneru" se iniciará el descenso por el río hasta el puente de La Chalana. El orden ya está definido: las peñas infantiles "Tilla" y "Flipaos" serán los primeros, seguidos de "Mayaos" y "FLT". Las tres últimas carrozas serán las de "Destintaos", "Retriñón" y "El Condao". ¡Y si llueve, que llueva!

El programa del descenso lleva aparejado un ciclo de conciertos, el "Regodón Llaviana" que comienzó ayer con la actuación de Los Gascones, el pregón, protagonizado por la Peña Cuélebre y el concierto de Los Berrones. Hoy, en el recinto, estará habilitado el mercadiillo y habrá, además, juegos infantiles. A las 20.30 horas, Juanillous estará en el Escenariu Soperina y, a las 22.00, será turno de Blues Probes. Por último, el plato fuerte de la jornada será la actuación de Grison, a las 00.00 horas, en el Escenariu Sopera.

Después del descenso, el sábado, se entregarán los premios correspondientes a partir de las 23.00 horas: la Sopera, en categoría absoluta, y la Soperina, para los más pequeños.

Ambiente en las calles previo al Descenso. / Cedida a LNE

Mañana, el "Regodón Llaviana" traerá al concejo más actuaciones musicales. A medianoche actuará el grupo Manny Calavera en el Escenariu Sopera. A la 1.30, DJ Faby estará en la carpa, antes de que el recinto eche el cierre a las 4.00 horas.

El domingo, el mejor remedio para la resaca será más música. A las 13.30 horas, en el Escenariu Soperina, estará Vicente Díaz. Infames, a las 18.00; a las 20.00 horas, Silvia Joyanes actuará en el mismo lugar, y el broche de oro, antes de la clausura oficial del Regodón, lo pondrá Cassettres, desde las 22.00 horas.

Para consultar toda la información relacionada con el Descenso y el "Regodón", los interesados pueden acceder a la página web www.descensodelnalon.es