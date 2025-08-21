Así evolucionan los incendios en Asturias: el despliegue en Degaña frena el fuego en la zona de Trascastro

Según las últimas sinformaciones facilitadas por el SEPA, a estas horas se registran 7 Incendios forestales: 3 activos, 3 estabilizados y 1 controlado.

El importante despliegue realizado en Degaña ha permitido frenar el incendio en la zona de Trascastro, en la primera línea de defensa del fuego en la zona limítrofe. En zona de cumbre, hacia la vertiente de León, se ha aplicado fuego técnico y continúan los trabajos para asegurar perímetro.

Respecto al incendio de Genestoso–Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada y en la zona alta también se han registrado algunas reproducciones que han sido sofocadas por medios aéreos.

En Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes). Las labores se centran en la parte posterior de la localidad de Caunedo. A esta zona ha estado destinado todo el día el helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II y puntualmente también ha actuado una de las aeronaves de Bomberos de Asturias.

Incendios estabilizados (3)

La Uña/Arcenorio (Ponga) En la zona permanecen movilizados Bomberos de Asturias y una empresa forestal realizando tareas de remate ya que el terreno continúa con mucha temperatura aunque el perímetro está frío.

Bezanes (Caso). Estable aunque se registran puntos calientes. De nuevo a lo largo de la noche se realizarán tareas de vigilancia por parte de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón

Cabrales (Camarmeña): Continúa estabilizado y en seguimiento

Incendios controlados (1)

Cangas del Narcea (1): Vallado 2/La Pachalina: Estable y sin humo