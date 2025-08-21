Inaciu Hevia, investigador etnográfico: "Las botellas son verdes para proteger la sidra y los vasos antiguos llegaban a pesar medio kilo"

Uno de los condimentos que no se puede obviar a la hora de estudiar y escribir sobre el mundo de la sidra, es la lengua con la que se desarrolló y llegó al estatus que tiene ahora: el asturiano. En esa misma lengua se expresa Inaciu Hevia Llavona para hablar de una tradición sidrera que, como muchos asturianos, vivió desde pequeño. Hevia formó parte del proceso de reconocimiento de la sidra por parte de la UNESCO, y a partir de una colección suya que "no tiene cifra exacta porque hay muchísimos", elaboró un glosario junto a LA NUEVA ESPAÑA que recoge muchas expresiones asturianas relacionadas con la sidra que se deben preservar.

¿Cómo de importante es que la cultura sidrera asturiana pase a estar protegida por la UNESCO?

Por fin se reconoce la importancia que tiene, no solo para Asturias, sino para el resto de la humanidad. Es una cosa nuestra, exclusiva de aquí, por lo que es un orgullo que sirva para enseñar y compartir con todo el mundo.

La de la sidra fue la única candidatura española. ¿Fue un proceso complicado?

Exacto, solo podíamos presentar una por lo que se hizo una reunión de todos los consejeros de todas las comunidades autónomas de España, y se decidió que fuera la sidra asturiana. Había otras candidaturas, como la jota aragonesa, pero ya llevábamos haciendo el expediente bastante tiempo, por lo que ya estaba todo el trabajo encaminado. No fue un proceso sencillo, pero se llevó con mucho rigor y respeto por cada miembro del comité, así que salió muy bien.

¿Puede ser esta medida decisiva a la hora de cuidar aspectos de la cultura sidrera que no tienen tanta visibilidad?

Sí. Esta declaración puede servir para que nos cuenta de lo que tenemos y de procurar conservarlo. Es una herencia de nuestros antepasados y que evolucionó de la manera particular en la que lo hizo gracias al legado que se dejó entre generaciones y que nosotros tenemos que pasar a nuestros descendientes. Espero que esta declaración de UNESCO valga para que la gente se dé cuenta y cuide más su patrimonio, tanto inmaterial como material.

¿Qué engloba la cultura sidrera asturiana?

Todo. Lo más vistoso es el escanciado de la sidra, pero hay muchas cosas más. La pumarada, que conforma un paisaje típico de Asturias, el caserío, el trabajo en común. Es una cuestión de solidaridad vecinal y familiar, entre amigos y conocidos. También el disfrute mediante espichas y amagüestos, que muchas veces se hacían para convidar a los que te habían ayudado en el trabajo. Es una cultura de compartir y de solidaridad.

¿Qué papel tiene en esta cultura la llingua asturiana?

Tiene un papel muy importante, sobre todo en cuanto a transmisión. ¿Cómo pasaba la tradición de padres a hijos? ¿Cómo explicaba un tonelero a un llagarero o a un paisano? ¿Cómo se hablaba durante todos estos siglos? Pues con la lengua de la zona, la lengua de la sidra, el asturiano. Además, la llingua asturiana es algo que quedó muy presente en el mundo de la sidra, incluso hasta nuestros días.

Colaboró usted con el "Glosario sintético de la Sidra" del libro. ¿Qué contiene y cuál es su función?

Su función es la de preservar estas expresiones que sino se perderían. No sabría decir cuantas hay en total, en el libro hay un extracto de las más relevantes, pero es algo muy importante porque la transmisión de conocimientos siempre se hizo de manera oral y en asturiano.

¿Se está haciendo un buen trabajo en su preservación?

Podría hacerse mejor, pero están empezando a etiquetar cosas en asturiano, poner llagar en vez de lagar, etc. Hay muchas expresiones que se copian del mundo del vino, lo que hace que para la sidra no sean del todo exactas. No transmiten lo que tienen que transmitir por las peculiaridades de la sidra, esas connotaciones en el idioma en el que mejor se ven es en asturiano.

En cuanto a las botellas de sidra en sí, ¿de dónde viene ese diseño tan original?

Esa forma tan característica es única en el mundo, y llega a Asturias en torno a 1880. El diseño es asturiano pero se inspira de las formas de las vidrieras inglesas, que en aquella época eran las más punteras. Las vidrieras asturianas cuando nacieron empezaron haciendo botellas de uso general, pero se fueron haciendo modificaciones para ir adaptándolas al escanciado. Por ejemplo, a diferencia de las botellas de sidra achampanada, en las que el chorro sale disparado, las de sidra tratan de frenar la velocidad de salida para que el chorro salga mucho más vertical, que es lo necesario para un buen escanciado.

¿Y ese color verde tan reconocible?

Ese color es bueno para la conservación de la sidra porque su oscuridad la protege de los rayos de sol. Antes eran más oscuras y con más tonos, porque se usaba calcín, es decir, chatarra de vidrio reaprovechada de otros envases. Esas vidrieras, que eran menos exactas, también fabricaban vasos transparentes o botellas ámbar de cerveza, por lo que en las transiciones para fabricar botellas de sidra, había botellas de otros colores más claros. En Gijón, por ejemplo, las que salían de color ámbar, porque venía de fabricarse cerveza, se llamaban "botelles coloraes".

Los vasos también han cambiado mucho.

Sí, sobre todo en peso. Su origen viene de los trabajadores de la fábrica, la mayoría de origen francés, que podían fabricar artilugios de vidrio libremente durante un pequeño momento de la jornada laboral. En vez de hacerlos prensados, como se hacían hasta entonces los vasos, se empezó a soplarlos, lo que permitía fabricarlos mucho más finos. Esto tuvo mucho éxito entre chigreros y usuarios, y se adoptó en torno a 1920, ya que los vasos antiguos llegaban a pesar cerca de medio kilo.

¿Qué opina de la iniciativa del coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA sobre la cultura sidrera?

Está claro que es una iniciativa muy buena, porque esto ayuda a dar a conocer nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial para que la gente lo ponga en valor y lo respete. Sirve para animar a la gente a restaurar un llagar o conservar una prensa antigua, y así ayuda a preservar nuestra cultura sidrera.