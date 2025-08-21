Incendios en Asturias: estos son los cuatro activos y el frente de lucha se centra en Degaña

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha actualizado la información relativa a la oleada de incendios en la región. Si bien la situación es mejor que en jornadas anteriores, hay algunos focos de preocupación y cuatro de ellos están activos. Los recursos se concentran, especialmente, en el de Degaña.

Esta mañana, se registraban en Asturias 15 incendios forestales: cuatro activos, tres estabilizados y ocho controlados. Los activos son el de Degaña, el de Genestoso (Cangas del Narcea), el de Somiedo y uno en Quirós.

Degaña, principal frente de lucha

El incendio de Degaña "volverá a concentrar hoy el operativo de extinción para continuar frenando su avance en el límite con Asturias", expresaron desde el SEPA. "Por un lado", informaron, "se sigue trabajando con maquinaria pesada en las líneas de defensa y se realizará una importante movilización tanto de medios aéreos como terrestres". Así, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) se ha aprobado la solicitud realizada para el envío de dos aviones anfibios FOCA y una aeronave de coordinación y observación ACO. Asimismo, también se ha activado a la BRIF de Ruente. A los medio aéreos se suman los dos helicópteros de extinción de Bomberos del SEPA, el bombardero del Ministerio y las aeronaves de la BRIF de Tineo.

Por otro lado, "por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, la BRIFF presencial y de régimen domiciliaria de Tineo, la de Ruente y los efectivos de bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra". Y, "en tareas de vigilancia y seguimiento continúa el helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando, a lo largo de toda la jornada, las zonas afectadas con personal de Bomberos de Asturias en continúa revisión para facilitar las decisión tácticas y operativas del operativo".

Los otros fuegos activos

Respecto al incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo hace ya varios días, "se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra". A la zona se ha destinado como Director Técnico de Extinción "un jefe de zona que se encargará de realizar una evaluación de todo el incendio junto a personal de Bomberos de Asturias y dos empresas forestales".

En el de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes), continuará trabajando el helicóptero de Navarra, el Leire II. "Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, dos empresas forestales y los bomberos procedentes de Andorra. Como Director Técnico de Extinción se encuentra un jefe de zona. A estas horas se registran puntos calientes en zona baja, se sofocaron algunos puesto calientes en la zona baja y se seguirá atacando el fuego en la zona alta para evitar que el fuego avance al pico Mocosu", explicaron desde el SEPA.

Menos preocupante es el cuarto foco activo, en Quirós (Faedo). "Continúa activo en zona alta. Los medios por tierra no son operativos y no afecta a masa combustible", explica el Servicio de Emergencias.

Incendios estabilizados

Son tres:

La Uña/Arcenorio (Ponga) No registra actividad. Permanecerán movilizados Bomberos de Asturias y una empresa forestal

No registra actividad. Permanecerán movilizados Bomberos de Asturias y una empresa forestal Bezanes (Caso). En seguimiento con personal de Bomberos de Asturias. A lo largo de la noche han realizado tareas de vigilancia la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón

En seguimiento con personal de Bomberos de Asturias. A lo largo de la noche han realizado tareas de vigilancia la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón Cabrales (Camarmeña). Continúa estabilizado y en seguimiento

Incendios controlados

Son ocho y todos los focos serán revisados a lo largo de la mañana y continuarán en seguimiento por parte de personal de bomberos del SEPA y de la guardería de Medio Natural del Principado. A estas tareas se han sumado, en varios incendios, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón, Tineo y Valdés.