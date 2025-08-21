Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: "Es grave, sabían lo que hacían"

Asturias, que "camina en la buena dirección" respecto a la extinción de los incendios, pedirá al Gobierno central la declaración de zona catastrófica en las áreas más afectadas por las oleadas de este verano, mientras sigue luchando contra los fuegos y destinando recursos a León para impedir que los focos se propaguen desde la comunidad vecina.

La situación dentro de los límites de la región continúa mejorando, favorecida también por la bajada de las temperaturas. Aunque el Principado mantiene una "actitud prudente", el daño de los incendios en Asturias es mucho menor que el registrado en Galicia o Castilla y León, donde combaten contra los peores fuegos en lo que va de siglo.

A última hora de ayer, y según el último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa), la situación en Asturias era de 14 incendios forestales, 5 activos, 7 controlados y 2 estabilizados.

Indignación en Somiedo por los incendios provocados: "Sabían lo que hacían" / Miki López / LNE

Recursos de Asturias, en León para proteger Degaña

Recursos de emergencias de Asturias, junto con equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) destinados en el Principado, trabajan ya sobre el terreno en León, intentando contener las llamas para que no entren en Asturias. "El foco que más nos preocupa es el de Anllares del Sil (León), y ya estamos actuando allí. También en Peranzanes (León), levantando barreras defensivas en Degaña e Ibias. Intentamos anticiparnos", destacó ayer Adrián Barbón, presidente del Principado, que a primera hora volvió a presidir la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) en La Morgal (Llanera).

SEPA

Los profesionales trabajaban en varios focos en Degaña, en la cumbre de la montaña que separa Asturias de León. Los equipos asturianos asumieron la defensa de la parte norte, creando una línea en el valle que llega hasta Trascastro (León), la zona que más preocupa en los últimos días, mientras el resto de focos permanecen más controlados. Los efectivos asturianos se desplazaron a la comunidad vecina tras la conversación de Barbón con su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP). "No cruzo una frontera sin avisar: se lo comuniqué y está encantado. Es una manera de proteger Asturias y mostrar solidaridad", afirmó el Presidente. Barbón agradeció también la ayuda recibida desde Navarra, Castilla-La Mancha y Andorra. El Presidente confirmó que el Principado pedirá al Gobierno central que las áreas más dañadas sean declaradas zonas catastróficas, lo que permitiría acceder a ayudas estatales para la recuperación. El Ejecutivo central tiene previsto iniciar los trámites el martes en el Consejo de Ministros, y el Gobierno regional da por hecho que Asturias será incluida en esa declaración.

Belarmino Fernández, ayer en la carretera de Caunedo, con ladera quemada a su espalda. / Miki López

Miedo en Somiedo y denuncia contra los incendiarios

Los habitantes de Perlunes, en Somiedo, vivieron ayer un momento muy angustioso a última hora de la tarde, cuando el incendio procedente de Gúa y Caunedo —provocado por incendiarios— se acercó a escasos metros de las casas. "Se nos quema el paraíso", lamentó Lucía Velasco, ganadera asturiana, que estaba en el pueblo. Afortunadamente, los bomberos, apoyados por tres helicópteros, lograron contener el fuego, que tras una hora quedó "prácticamente controlado". En Somiedo, además, crece la indignación por los incendios intencionados. La Guardia Civil ya investiga lo sucedido, pues se da por hecho que al menos un foco fue provocado desde la carretera que lleva al pueblo, aprovechando la virulencia del resto de incendios.

En Somiedo se controla también otro foco importante que afectó a Villar de Vildas y amenazó la braña de La Pornacal, originado en León. Por el momento, todos los fuegos del concejo osero parecen controlados. "El domingo fue una pesadilla, pero ahora estamos mucho mejor", explicaba ayer en Caunedo Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, que cargó contra los incendios intencionados.

José Tota, turista portugués, ayer en Gúa (Somiedo). / Miki López

"Esto fue provocado todo a la vez: en media hora se desataron tres incendios intencionados por la misma gente. Dos se pudieron atajar y otro, el de Caunedo, no. Quienes lo hicieron sabían muy bien lo que hacían, y es gravísimo provocar fuego en una situación tan dramática. Conocían el territorio y buscaron las zonas que más daño podían causar", denunció Fernández, que agradeció "la colaboración ciudadana de los vecinos y de todos los profesionales". Ayer Somiedo recuperaba cierta normalidad. Incluso algunos turistas disfrutaban del paisaje. "Hace dos días esto estaba ardiendo, y ahora está mucho mejor", relataba José Tota, de Lisboa, que visitaba Somiedo para avistar osos. El portugués se alojaba en un camping cercano a los Lagos de Somiedo, que fue abandonado por cientos de turistas por miedo a los incendios.

Primer choque político ante "una nueva dimensión"

La oleada de incendios en Asturias, de menor incidencia que en otras comunidades, ya provoca los primeros choques políticos. Adrián Barbón destacó la gestión de su Gobierno y puso en valor el papel de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y principal responsable del operativo de emergencia. "Vamos avanzando en el control de los incendios", señaló Calvo desde el puesto de mando en Degaña."Asturias está dando ejemplo de buena respuesta. Todos nuestros medios se coordinan en el comité de crisis y tenemos un Servicio de Emergencias que lo tiene todo una excepción respecto a otras comunidades", defendió Barbón. Además, aseguró que su intención de cara a los presupuestos del próximo año es incrementar los recursos para la prevención de incendios, en particular los fondos de cooperación específicos de los ayuntamientos. Envió también un mensaje al PP y al resto de la oposición respecto a esa pretensión, pidiéndoles apoyo de cara a los presupuestos. "Van a tener una ocasión de oro para demostrar su compromiso. Le pido al PP que tenga responsabilidad con Asturias", declaró, subrayando las "cifras récord de 2025" en prevención y recordando el rechazo de los populares a las anteriores cuentas. "Aprendimos de los incendios de 2023, con récord de inversiones", añadió, asegurando que "es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de incendios".

Además, Barbón recordó la próxima incorporación de 40 bomberos, que en septiembre iniciarán su formación. Para el Gobierno regional, los fuegos actuales suponen "una nueva dimensión", por su facilidad para expandirse y por desarrollarse en pleno verano, ya que lo habitual era que se concentrasen entre febrero y abril o en otoño.

SEPA

José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea (PP), uno de los concejos afectados, criticó duramente las palabras de Barbón: "Me duele ver al presidente de Asturias tratar de sacar rédito político de lo que estamos viviendo. Leer en los medios que el PP votó en contra de los presupuestos y que esa fue la mayor cantidad destinada a prevención de riesgos me repugna. Es vergonzoso presumir de eso en esta situación", reprochó.

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro Asturias), anunció por su parte el inicio inminente de los trabajos incluidos en el convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento para la creación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales en el concejo, con un presupuesto de 145.000 euros. Sumar Asturias, a su vez, propuso suspender durante un año la caza para permitir la recuperación de la fauna en las zonas afectadas.

Los sindicatos agrarios piden ayudas

El sindicato agrario Asaja Asturias reclamó al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ayudas a los ganaderos afectados y pidió que no sufran penalizaciones en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Calvo, titular de Movilidad, dijo desde Degaña que el Principado coordina ya con el Ministerio de Agricultura medidas para que los pastos quemados no sean un "problema" respecto a la PAC de Bruselas. El Ejecutivo central prepara ayudas, aunque aún no concretó cómo se organizarán. El sindicato COAG Asturias anunció a su vez que solicitará la convocatoria urgente del Consejo Forestal del Principado, inactivo "desde hace más de un año", para abordar la gestión de los montes tras el "desastre" de los graves incendios que han afectado a la comunidad en los últimos días.