La jornada de calor extremo y la sequía malogran otro año la cosecha de fabes: "Es una pena, esperábamos una buena cosecha"

La jornada de calor extremo que padeció Asturias el pasado viernes 15 de agosto, donde se superaron los 40 grados, y la sequía en el terreno a causa de la falta de lluvias han formado el cóctel perfecto para que la producción de fabes sufra otro año desastroso. Los productores aún esperarán unos días para evaluar la situación, aunque los consultados por este periódico coinciden en el pesimismo: las altas temperaturas de la pasada semana quemaron gran parte de la flor y las vainas que ya estaban en desarrollo se han malogrado. Además, la falta de agua impide a las plantas abastecer de alimento a todas las vainas. "Es una pena, porque esperábamos una buena cosecha, las expectativas eran muy positivas", asegura un productor de la zona de Argüelles (Siero), donde la cosecha se comercializa bajo la denominación de Fabes Vegargüelles.

La situación tampoco es buena en el Occidente, otra de las zonas en las que se concentra la producción de un cultivo emblemático de Asturias. "Para el interior, desde luego, va a ser otro año malo; el calor chamusca la flor y las plantas no han crecido bien por falta de humedad", asegura un destacado productor de la zona occidental.

La jornada de lluvia de ayer y las previstas para los próximos días quizás puedan aliviar la situación y mejorar el estado de las plantas, aunque las esperanzas son pocas. "Todavía hay que ver cómo llega septiembre, época en la que puede haber una proliferación de hongos que estropee aún más la situación", aseguran los afectados. En todo caso, en los próximos días podrán evaluar una situación que califican "desastrosa" para un cultivo cuya rentabilidad ha ido cayendo lentamente y cuyo futuro preocupa a los productores, que se sienten no solo golpeados por las condiciones meteorológicas, sino también por los cambios legislativos y lamentan falta de voluntad en la administración autonómica para afrontar con seriedad el porvenir de la faba.

Fitosanitarios

Uno de los quebraderos de cabeza está en la protección de la faba. La normativa europea limita el uso de productos que hasta ahora resultaban efectivos para combatir enfermedades y plagas y pide su sustitución por otros de carácter biológico que, sin embargo, resultan menos efectivos para la faba. Por eso, los productores reclaman que se establezca una moratoria excepcional para este cultivo, una demanda que el pasado marzo trasladó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, al ministro de Agricultura, Luis Planas, no solo para les fabes, sino también para el kiwi.

Otro año de mala cosecha puede atestar un golpe definitivo al cultivo. La producción del año 2024 resultó nefasta, en gran medida por el hongo de la antracnosis, que mancha e inutiliza la faba y causó que algunos productores perdieran hasta el 85% de una cosecha que ya venía debilitada por los ataques de oruga o de ácaro blanco.

No obstante, las expectativas para este año eran positivas. "Estoy contento, tengo esperanzas, pero si vuelve a haber una cosecha mala no sé qué haremos", declaraba a LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de julio Francisco Puchal, secretario de la Asociación de Productores de Faba y Legumbre en Asturias. El mes pasado, las plantas comenzaban la floración. "Está guapa, pero aún es pronto", señalaba también entonces el productor José Manuel García.

La falta de relevo y la extrema dificultad para que el cultivo de faba salga de los números rojos han ido produciendo un paulatino declive de la actividad, haciendo descender la cifra de productores y sembrando un desánimo que hoy no hace más que agravarse.