La mejora de la eficiencia energética revaloriza las viviendas de Asturias

Asturias es una de las comunidades autónomas donde las mejoras de eficiencia energética más han revalorizado el parque inmobiliario regional, según un informe elaborado por la tasadora Tinsa y la escuela de negocios IESE.

El estudio "Eficiencia energética y valor de los activos inmobiliarios en España" señala que más del 95% de las 26 millones de viviendas españolas fueron construidas antes del año 2009, especialmente desde los años 60. La mayor parte no se edificaron para afrontar fenómenos climatológicos adversos como las fuertes olas de calor.

Fue en los últimos coletazos del "boom" inmobiliario cuando España aprobó el Código Técnico de la Edificación, instrumento normativo en el que se fijan unas exigencias básicas de calidad de los edificios y se introducen requerimientos de ahorro de energía. Esto se ha traducido en que las exigencias en materia de sostenibilidad entraron en vigor coincidiendo con los años en los que menos vivienda se ha construido en España. Así, cerca del 88% del parque es energéticamente ineficiente (letras E a G). Por el contrario, del pequeño porcentaje que supone el parque construido en los últimos cinco años, el 95% se clasifican como muy eficiente (la mayoría entre las letras A y B).

Uno de los beneficios de la mejora de la eficiencia es un aumento en el valor del inmueble. Según el informe, las casas con precios más altos son las más eficientes: las propiedades con calificación A registran un precio medio por metro cuadrado superior a los 2.050 euros y son las construcciones más recientes; mientras las que disponen la calificación G se tasan en alrededor de 1.200 euros por metro cuadrado, además de que disponen de más de 45 años de media.

Los autores del estudio estiman que una mejora de una letra en la eficiencia energética –por ejemplo, pasar de E a D–, incrementa el precio de las propiedades en un promedio del 1,3%.

Analizando por territorios, este impacto en la valoración es mayor en las comunidades autónomas del norte del país, como Asturias o Cantabria, donde las revalorizaciones son del 4,5% y 4,8%, respectivamente, además de que es superior en aquellos activos cuyo año de construcción es posterior al 2006 o anterior a 1977.

"Esta mayor valoración puede atribuirse a que en las regiones más frías del país la eficiencia energética se percibe como un atributo crítico para reducir costes de calefacción y mejorar el confort térmico, lo que refuerza su importancia en el mercado inmobiliario en comparación con las zonas más cálidas, donde estas necesidades son menos apremiantes", apunta el informe.