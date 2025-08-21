Pedro Sánchez visita este viernes el incendio de Degaña, el que más preocupa ahora en Asturias
El presidente del Gobierno conocerá los trabajos de extinción de un fuego derivado de un foco leonés y Asturias será la cuarta comunidad que visite en esta oleada
V. M. / E. P.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales. Se trata precisamente de la zona donde el Principado tiene toda la atención puesta, donde un fuego derivado del leonés de Anllares del Sil sigue siendo el que más preocupa y acapara los medios disponibles de Asturias.
El Principado será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.
La última visita que realizó Sánchez a territorios afectados por los incendios fue este martes en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque en esta ocasión no estuvo acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Por la mañana del martes, Sánchez realizó una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla (Cáceres) y ahí sí que estuvo acompañado por la presidenta regional, María Guardiola.
