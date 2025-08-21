Queipo (PP) tacha de "impropias" las críticas de Barbón a los populares por su negativa a apoyar los presupuestos en plena oleada de incendios

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha lamentado las “absolutamente impropias” palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, por afear a los populares que no hubiesen respaldado los presupuestos de este año, en los que estaban las partidas destinadas a extinción de incendios.

Queipo ha considerado que Barbón busca “aportar bronca política” y “traer el barro y el lodazal en un momento en que todos estamos unidos en la lucha contra esos incendios". “Yo soy líder de la oposición y no me habrán escuchado ni una sola crítica al Gobierno estos días, entre otras cosas porque Asturias sigue ardiendo”, ha dicho.

Por ello, reclamó “contención” al presidente del Principado: “Lo peor que pueden hacer los políticos es dar una imagen nefasta y patética de enfrentamiento cuando lo que toca es estar unidos contra el fuego”, ha afirmado.

Críticas a la ejecución presupuestaria

En cualquier caso, el dirigente popular rechazó la vinculación entre el voto negativo de su partido a las cuentas autonómicas y la gestión de la emergencia forestal. “Los presupuestos los votamos en contra porque son malos, porque fríen a impuestos a los asturianos y luego no se ejecutan”, señaló. Como ejemplo, ha citado que en 2024 la ejecución de las inversiones en custodia del territorio apenas superó el 60% y que en política forestal rondó el 65%.

Queipo ha cuestionado además los retrasos en la resolución de subvenciones a empresas forestales y propietarios, y ha reprochado al Ejecutivo que “saque pecho” de unas cifras que, a su juicio, no se traducen en acciones efectivas.

Reflexión y análisis

El líder del PP ha pedido a Barbón un ejercicio de “reflexión profunda” una vez extinguidos los incendios. Ha destacado que Asturias carece de un plan forestal actualizado desde 2016 y que el borrador redactado tras los grandes fuegos de 2023 sigue sin aprobarse.

Asimismo, ha denunciado que las restricciones burocráticas impiden durante el invierno labores de limpieza y mantenimiento de montes y pastizales, mientras que en plena emergencia se recurre a bulldozers para abrir cortafuegos “a prisa y corriendo”.

Queipo ha trasladado también con un mensaje de apoyo a los bomberos, brigadistas, militares de la UME, vecinos y ganaderos que combaten las llamas: “El agradecimiento es enorme, hay que verlo para saber lo que significa luchar contra el fuego cuando se acerca a tu vivienda o tu ganado”.

En cualquier caso, ha ironizado sobre las palabras de Barbón al plantear que, de aplicarse el mismo razonamiento, el PSOE sería responsable de los incendios registrados en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. “¿Acaso son culpables de los fuegos en Extremadura por no apoyar los presupuestos de María Guardiola, o de los de Orense por no respaldar las cuentas de Alfonso Rueda, o de los de Castilla y León por no votar las de Fernández Mañueco?”, se ha preguntado.

Por ello, el dirigente popular consideró que este tipo de afirmaciones “carecen de sentido” y pidió al presidente del Principado que “llame a sus compañeros del PSOE” si realmente cree que el voto en contra de un presupuesto puede vincularse con la propagación de incendios.