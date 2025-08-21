Las rica y valiosa alga que se recolecta en Asturias y que se utiliza en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria

Hoy la foto que os comparto es para hablaros de las algas, pues creo que muchas veces no les damos la importancia que se merecen. Las algas son fundamentales para el medio ambiente y la salud humana. Actúan como productores primarios, generando oxígeno y sirviendo como base de la cadena alimentaria en ecosistemas acuáticos.

Esta foto la tomé en Luanco hace tres veranos y es muy especial para mí. Gracias a esta foto obtuve el primer premio en la categoría de plantas del Concurso de Fotografía de Naturaleza más importante de Italia, el Asferico Photo Contest. En la foto se observan diversos tipos de las algas que llegan a nuestras playas asturianas a medida que va avanzando el verano. Entre ellas se puede observar la lechuga de mar y el ocle, que será el protagonista del artículo de hoy. En la foto, las distintas algas se encuentran perfectamente colocadas gracias a la pleamar sobre pequeñas "montañitas" de arena y enmarcadas por el rastro sedoso de la marea que capté utilizando una baja velocidad de obturación. La magia de la foto radica en un efecto óptico que dota de una profundidad especial a la foto y que en realidad no había. Eso fue lo que sin duda sorprendió al jurado. Recuerdo que estuve varias mañanas fotografiando los montones de algas que dejaba la marea. Hubo días que no podía hacer fotos, pues brillaba el sol y no se conseguía ese efecto de profundidad; otros días la pleamar no era a una hora adecuada. Pero finalmente tras muchos intentos conseguí esta foto donde la luz, la disposición de las algas y la sensación de profundidad encajan a la perfección. Como anécdota de la foto quería comentar que, a pesar de estar invitado a recoger el premio en Italia, finalmente no pude asistir a la ceremonia, pues coincidió con el mismo día en que mi hija pequeña se graduaba de sus estudios de psicología. Lógicamente la ceremonia de la Universidad de Oviedo era más importante que la italiana.

Pero vamos ahora a hablar de una de las algas que aparece en la foto y que es lo realmente importante. En estos días de mediados de agosto, poco a poco el ocle empieza a aparecer en nuestras playas. Con la llegada de las mareas vivas de San Agustín a finales de mes muchos de nuestros arenales se cubrirán de esta alga tan especial.

El "ocle" es un alga roja marina del género Gelidium, recolectada en el Cantábrico, sobre todo en Asturias, y utilizada desde hace décadas en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. De él se obtiene el agar-agar, gelificante natural con propiedades digestivas que regulan el estreñimiento y ayudan a disminuir colesterol y triglicéridos. En cosmética se valora por su poder hidratante y protector.

Pero sin duda las mayores ventajas del ocle están en la industria farmacéutica. Recuerdo que no hace mucho leí un interesante artículo en una revista científica donde dejaba claro que las medicinas del futuro saldrían del mar. Las algas en general contienen compuestos bioactivos. Ya se utilizan para tratar anemias, osteoporosis, y estados carenciales por su alto contenido de hierro y vitamina B12. Además, poseen propiedades anticancerígenas, antivirales, antioxidantes y antibacterianas.

En Asturias el ocle se extrae desde los años 50. Recuerdo perfectamente cuando de niño en los 70, visitaba con mis padres en verano la villa marinera de Luanco y veía muchas de sus aceras llenas de ocle secándose al sol. Primero se recolectaba en las mismas playas por arribazón (ocle arrastrado por las mareas a la costa), pero cada vez más se obtiene por arranque, donde buceadores lo cortan del fondo marino.

La campaña, es larga, va del 1 de julio al 30 de septiembre. El arranque del ocle, tiene un gran impacto en la biodiversidad, se regula con licencias y cupos, aunque sería necesario revisar esta normativa ante la reducción de la masa vegetal marina provocada últimamente por el calentamiento global. Sería conveniente establecer zonas de aprovechamiento progresivo y clausurar áreas para su regeneración. Tras décadas de extracción, en algunas playas antes ricas en arribazón, hoy se observa una clara disminución.

Que esta foto y este artículo sirvan para recordar que las praderas de algas son ecosistemas esenciales, refugio y área de cría para numerosas especies marinas.