Las similitudes (y diferencias) entre la ventana trífora hallada en una iglesia de Lugo y las del Prerrománico asturiano

Los trabajos impulsados por la Xunta de Galicia en la iglesia de Santa Olaia de Esperante, en Lugo, han sacado a la luz una ventana con una tipología que corresponde con el Prerrománico asturiano, muy similar a las que se encuentran en San Tirso el Real o Santa María de Bendones. De hecho, ese tipo de ventana trífora es la que se utiliza como imagen para la promoción turística del Principado de Asturias.

Las similitudes son varias. La pieza lucense consta de tres vanos y tiene capiteles. No obstante, a simple vista del historiador del Arte y uno de los mayores investigadores sobre los monumentos prerrománico, Lorenzo Arias Páramo, una de las diferencias más elementales residen en el marco. En el prerrománico asturiano está compuesto en una sola pieza; sin embargo, en la lucense está dividida en tres partes. Otra de las distinciones es su material. Arias explica que en el caso asturiano están hechas de arenisca; sin embargo, en el gallego es con granito.

¿Cuáles son sus orígenes? "Con cierta seguridad es del siglo X", añade el ovetense quien a renglón seguido descarta que el parentesco se deba a que el ventanal fuese realizado en Asturias y, después, transportado a Galicia. Una de las líneas de investigación pone el ojo en los talleres. "No son estáticos; no tienen su lugar de trabajo fijo y puede que existiese uno con los patrones de decoración escultórica".

El catedrático en Historia Medieval Javier Fernández-Conde, cree que este es un "hallazgo importante" y considera que explicaría una "expansión del arte prerrománico asturiano" a Galicia. Por los pocos datos que tiene hasta el momento, opina que una de las dudas que plantea es que en el prerrománico asturiano el ventanal está "más cerca del tejado" de lo que se aprecia en las fotografías divulgadas por la Xunta de Galicia, aunque se remitió a un mayor detalle que puedan arrojar las investigaciones que se harán sobre el hallazgo. "La impresión que tengo es que recuerda claramente al prerrománico asturiano", afirmó este experto en el Prerrománico y quien también juzga como "normal que se haya podido edificar una iglesia sobre un edificio de traza romana". "Es el estilo que se edificaba en la época; no inventaron nada", concluyó.

Visita autoridades gallegas

Mientras las investigaciones continúan, ayer, el director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, realizó una visita al templo en la que destacó la "relevancia de este importante hallazgo, descubierto en los estudios previos que se estaban realizando para acometer la restauración de este bien del medievo". "A fecha de hoy parece que es la única pieza en Galicia con estas características", resaltó para, a renglón seguido, remarcar que ahora será necesario llevar a cabo un estudio por parte de diferentes especialistas "para poder hacer las interpretaciones oportunas" de este y de otros hallazgos. .

Precisamente, informó de que las excavaciones dejaron a la vista "restos de muros de edificaciones anteriores y elementos constructivos de posible tipología romana, entre los que se encuentran grandes sillares con almofadillado en las bases de las pilastras que son los que soportan los arcos embebidos en la fachadas norte y sur de la iglesia". Por estos motivos, anunció que se estudiará de una manera más profuso los restos y los hallazgos encontrados con la pretensión "de seguir investigando los elementos aún ocultos de este monumento rico y complejo que ayuden a interpretar la historia de este singular monumento y de sus diferentes etapas constructivas".

Finalmente, el representante de la consellería encuadró estos trabajos dentro del "total compromiso" del Gobierno gallego con la restauración y conservación de todos los bienes patrimoniales gallegos.