El testimonio de un avilesino en Sanabria durante el desalojo del camping del grupo de montaña Ensidesa: "Costaba respirar por el humo"

El camping de Sanabria del grupo de montaña Ensidesa Avilés fue desalojado el pasado fin de semana. Las ingentes cantidades de humo generadas en los incendios que rodean esta zona, situada en Zamora, hicieron que las autoridades considerasen oportuno vaciar este paraje estrechamente relacionado con Asturias.

"Nosotros no llegamos a ver fuego por ninguna parte, pero, es cierto que, por culpa del humo, costaba trabajo respirar correctamente", señaló Gonzalo de Gonzalo, responsable del Camping "Los Cañales" y vecino de Avilés.

Los primeros días estaban completamente al margen, aseguran que "lo único que veíamos era a los helicópteros venir a cargar agua al lago". Pero, de un día para otro, la situación empeoró notablemente y desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) les avisaron de que tenían que desalojar la zona. Muchos de los pueblos de los alrededores estaban cerrados y no se podía acceder al lago.

En el momento de la evacuación, había entre cuarenta y cincuenta personas alojadas. La gran mayoría de familias asturianas que llevan yendo a este camping desde hace décadas señalan: "Nos conocemos todos, siempre venimos los mismos". El ambiente del camping es "familiar" y agradecen la rápida actuación.

Los ocupantes de las instalaciones no tuvieron mucho tiempo para abandonar el recinto. Se les ofreció un autobús para acercarles a Benavente, pero pudieron irse por sus propios medios. Allí se quedaron más de una decena de caravanas, alguna tienda de campaña y varios carros. "La situación está mejorando, hace más frío por las noches y ya han llegado hidroaviones. Esperamos la llamada de las autoridades para poder regresar", comentó De Gonzalo.