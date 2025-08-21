Este es el tiempo que hay que esperar en Asturias para recibir las ayudas al coche eléctrico por culpa del atasco burocrático

El atasco burocrático que sufren en Asturias las subvenciones a la compra y los sistemas de recarga de vehículos eléctricos –que alcanza hasta tres años– podría alargarse aún más si la Administración del Principado no pone más medios para las tramitaciones, advierten los usuarios de la movilidad verde en la región. La razón, según explican desde el colectivo, es que actualmente se están resolviendo las solicitudes de los años 2022 y 2023, cuando en el mercado había menor demanda de este tipo de vehículos que la actual.

"El pasado mes de junio se alcanzó el máximo histórico de matriculaciones de coches eléctricos en España [11.334 registros, superando por primera vez el umbral de los 10.000], por lo que todo apunta a que las peticiones de ayudas económicas se incrementarán respecto a las que ha habido estos años", explica el asturiano Ángel García, presidente la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (Auve), de ámbito nacional.

"Sólo hay dos opciones: o la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que es el órgano competente, aumenta los efectivos para aligerar estas tramitaciones, o el tapón en los próximos meses o años será brutal", sentencia García. Este añade que "Asturias está a la cola de España en los plazos para la resolución de estas subvenciones", ya que "otras comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco están por debajo de los seis meses de tardanza".

La semana pasada, el "Boletín Oficial del Principado" (BOPA) publicó la resolución de las ayudas del Plan Moves III pedidas entre el 1 de agosto de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Es decir, si toma como referencia la primera fecha, el lapso fue de tres años. Las subvenciones concedidas, que suman un total de 1,55 millones de euros, se adjudicaron tanto ciudadanos particulares como a administraciones públicas y empresas.

El Moves III contempla una distribución plurianual de los fondos, la cual se va recalculando conforme se tramitan y otorgan las subvenciones. El cuello de botella de Asturias ha aplazado un año la concesión de 10,5 millones de euros inicialmente previstos para 2024, pero que se han reasignado para este año en curso.

Así, para 2024 estaba prevista una dotación total de 13,10 millones, pero finalmente sólo se aportaron 2,54 millones. Los 10,56 millones de diferencia se trasladaron al presente ejercicio, para el que inicialmente se contemplaban 397.200 euros, por lo que la cuantía final será de 10,96 millones.