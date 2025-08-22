Alimentos del Paraíso Natural acerca sus productos a los consumidores con una caseta informativa en Luarca

Alimentos del Paraíso Natural es la marca de garantía del Principado de Asturias que distingue aquellos productos agroalimentarios y pesqueros que han sido producidos y/o elaborados en la región con condiciones de origen y calidad, ofreciendo a los consumidores productos únicos y exclusivos.

Para visibilizar sus productos y a la marca en sí, se ha instalado en Luarca una caseta informativa que se encontrará en el Paseo del Muelle, 25, hasta el domingo 24 de agosto. En ella, los visitantes pueden informarse sobre la marca gracias a la atención personalizada que proporcionará una azafata, adquirir folletos informativos y escanear un código QR que les llevará a un mapa con un listado completo de tiendas distribuidoras de la marca en cuestión.

Exterior de la caseta en Luarca. / Cedida a LNE

Y es que es importante conocer que hoy en día son 430 los comercios asturianos que se han dado de alta como puntos de venta de productos amparados por la marca. Para poder asegurar la presencia real del producto en los establecimientos, cada uno debe cumplir un requisito en cuanto a los objetivos de superficie: si la tienda tiene menos de 50 metros cuadrados, se exige un mínimo de tres productos diferentes. Entre 50 y 100 metros cuadrados, deberán ser cinco productos y para más de 100 metros cuadrados, ocho productos distintos. Además, si el establecimiento cuenta con venta online, al menos la mitad del catálogo tiene que estar compuesto por productos de Alimentos del Paraíso Natural.

Pasar de la inspiración a la compra: ese es el objetivo principal de la experiencia en la caseta. Después de que los visitantes reciban información sobre la marca, podrán escanear el código QR mencionado. Así, podrán ver el mapa y listado de la Red de Comercios Distribuidores, que se puede guardar en el móvil y que sirve para conocer los puntos de venta de Alimentos del Paraíso Natural. El gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Fernando Clavijo, explica que "con la caseta de Luarca queremos que cualquier persona pueda reconocer el sello en la etiqueta y, en dos toques, descubrir en el mapa la tienda más cercana donde comprar productos con garantía Alimentos del Paraíso Natural. Es una manera muy directa de convertir la curiosidad en compra local y de calidad".

Interior de la caseta. / Cedida a LNE

Alimentos del Paraíso Natural agrupa una serie de productos muy amplia, combinando los de Denominación de Origen Protegida; como puede ser el Queso Cabrales, el Gamonéu, Afuega'l Pitu, el Queso Casín o la Sidra de Asturias y el Vino de Cangas, con productos de Indicación Geográfica Protegida, como es la Ternera Asturiana, la Faba Asturiana, el Chosco de Tineo y el Queso Los Beyos. A estos últimos se les suma también otros como la verdina de Asturias, el chorizo, morcilla y compango asturiano, huevos camperos, miel, marañuelas, arándanos o kiwis. "Hablamos de una red de 430 comercios que vertebra el territorio y acerca al consumidor una cesta asturiana que va desde las grandes DOP e IGP hasta elaboraciones artesanas y de proximidad. La caseta sirve de puerta de entrada a esa despensa: información clara, atención personalizada y una guía digital para que el lector se lleve Asturias a casa", comenta Clavijo.

Para poder distinguir productos de Alimentos del Paraíso Natural es esencial conocer su etiquetado, pues todo producto amparado debe llevar el logotipo oficial de la marca, así como un número de autorización que facilita su identificación en el lineal y que aporta seguridad en la compra.

Los folletos informativos. / Cedida a LNE

Se trata de una marca con gran conexión gastronómica y turística, pues está presente en muchos comercios y, además, dialoga con el sector hostelero y turístico con colectivos como el Club de Guisanderas, guardianas de la cocina más auténtica, y la Red de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA).

La itinerancia de la acción va más allá de Luarca, pues el fin de semana siguiente, del 28 al 31 de agosto, la caseta estará presente en Luanco. También se podrá acudir a la caseta en Arriondas, que se situará en el mes de noviembre con el objetivo de seguir el mismo esquema divulgativo. Para más información, puedes visitar la página web www.alimentosdelparaiso.asturias.es