Asturias recibe ya los refuerzos procedentes de Grecia para combatir los incendios en el Suroccidente

Asturias acoge desde este viernes a un contingente de 23 bomberos procedentes de Grecia, que colaborarán en las tareas de vigilancia y control en las zonas afectadas por el incendio de Genestoso. La llegada del equipo se enmarca en el refuerzo solicitado por el Principado al Gobierno central para frenar la propagación de las llamas.

A estos efectivos se añaden los bomberos andorranos desplazados a la región el pasado 20 de agosto, que ya trabajan en los concejos de Genestoso y Somiedo. Su incorporación, gestionada a través de los mecanismos comunitarios de Protección y Ayuda Humanitaria, contó con la recepción oficial del presidente autonómico, Adrián Barbón, y de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Los bomberos andorranos, con el presidente asturiano, Adrián Barbón, y la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra. / SEPA

La colaboración se ha ampliado también con equipos llegados desde Navarra, que se han sumado a las labores de control junto a la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Tineo.

Alojamiento en Cangas del Narcea

Los bomberos griegos se alojarán en el colegio Alejandro Casona, habilitado por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea con literas para acoger a los profesionales. El objetivo es reforzar la vigilancia en los focos activos y evitar que las llamas avancen en las zonas de alta montaña.

Además de los cuerpos especializados, en Genestoso colaboran vecinos y cazadores que abren cortafuegos manuales en áreas de difícil acceso. El operativo se completa en Degaña con medios del Ministerio para la Transición Ecológica, entre ellos un helicóptero y dos aviones anfibios Foca.

Refuerzos en Ibias con drones térmicos

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, confirmó la llegada inminente de un equipo de ocho bomberos franceses de la Asociación de Emergencia Nacional (PUI), dotados con drones térmicos y medios de extinción. “Tramitamos la petición formal y estarán en el concejo como tarde este sábado”, explicó la regidora, que gestiona además el alojamiento de los efectivos en el colegio local.

En la zona ya operan brigadas de Bomberos de Asturias, Ruente, Pico y Navarra, junto con la BRIF de Tineo. La alcaldesa advirtió de la gravedad de la situación, marcada por el aumento de las temperaturas, y destacó la importancia de la coordinación aérea de helicópteros del SEPA, el MITECO y los aviones Foca. Álvarez subrayó también la labor de un guarda forestal y exconcejal, cuyo conocimiento del terreno ha permitido trazar líneas de defensa clave contra el avance de las llamas.