"Es clavadita", afirma el párroco de San Tirso sobre la ventana trífora descubierta en una iglesia de Lugo

La ventana trífora descubierta en la iglesia de Santa Olaia de Esperante (Lugo), en unos trabajos promovidos por la Xunta de Galicia "es clavadita a la de San Tirso el Real", reconocía ayer a este periódico el párroco del templo del casco antiguo ovetense, Adolfo Mariño.

El también vicario general de la diócesis se mostró así de contundente al ver y leer en LA NUEVA ESPAÑA la información sobre el hallazgo de una ventana como las del prerrománico asturiano en una iglesia lucense, próxima a la capital de la provincia vecina, en el transcurso de unas labores de restauración impulsadas por la Consellería de Cultura gallega. Mariño no dudó en destacar que la pieza hallada en Esperante "se parece mucho más a la de San Tirso que el ventanal de Santa María del Naranco, con más adornos. La ventana de San Tirso es más sobria, algo que se puede apreciar en las fotos de la hallada en Lugo".

Técnicos y representantes de la Consellería de Cultura, ante el ventanal descubierto en Esperante. / Xunta de Galicia

El párroco de San Tirso el Real y vicario general señaló que el templo ovetense se hizo en el año 816 (siglo IX) por mandato de Alfonso II el Casto, aunque del original se conserva "muy poco, en concreto esos tres arcos que dan al Tránsito de Santa Ana". Los primeros indicios apuntan a que la ventana trífora de Esperante tendría una datación temporal similar. El historiador del Arte y especialista en Prerrománico, Lorenzo Arias Páramo, sostiene "con cierta seguridad que es del siglo X". En el contexto que explicaría la similitud entre los ventanales de San Tirso el Real de Oviedo y de la iglesia lucense de Santa Olaia de Esperante se podrían encontrar la expansión del Reino de Asturias hacia tierras gallegas o quizá que los canteros fueran los mismos o al menos de la misma escuela, apunta Mariño. Los detalles sobre el origen de la pieza recién descubierta en Galicia será el objeto de la investigación y estudio que tiene en marcha la consellería de Cultura. Por su parte, el catedrático en Historia Medieval, Javier Fernández Conde, cree que se trata de un "hallazgo importante" a la espera de que se conozcan más datos concernientes a la excavación

El arco trilobulado estaba empotrado dentro del muro frontal del ábside y se encontraba totalmente oculto, hasta que se llevaron a cabo semanas atrás los trabajos de limpieza impulsados por la Xunta, ya que esa pared había sido objeto de revoque. La ventana de tres arcos tiene bases, fustes y capiteles de mármol. La Xunta precisó en su comunicación que la ventana es "similar a las que se encuentran en las iglesias de san Tirso de Oviedo, San Pedro de Nora, Santa María de Bendones, San Julián de los Prados o San Salvador de Valdediós".

En las labores de excavación realizadas hasta ahora en el entorno de la iglesia de Esperante también han aparecido muros y pavimentos de aspecto romano así como piezas similares a pilares de columnas romanas, elementos que apuntarían a que la iglesia fue construida sobre un gran yacimiento de la época de Roma.