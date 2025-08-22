Los concejos asturianos en alto riesgo de incendio no tienen planes propios frente al fuego

Ningún concejo de Asturias de los incluidos en las zonas de "alto riesgo" en incendios cuentan con planes específicos de acutación para afrontar estos siniestros, según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. La normativa vigente establece que los territorios calificados como de "alto riesgo" como posibles escenarios de incendios forestales han de tener un plan específico de actuación en caso de fuegos. Se trata de los denominados "planes de defensa", establecidos tanto en la normativa estatal como en la autonómica.

Regidores tanto del PSOE como del PP confirmaron a este periódico que no cuentan con un documento específico y mientras los municipios atribuyen la responsabilidad de esos planes al Principado, el gobierno regional sostiene que es obligación de los concejos su redacción.

El mapa de riesgo de incendios en Asturias. / LNE

El caso excepcional es el de Villaviciosa, el único concejo de Asturias que cuenta con un plan propio en prevención de incendios, pese a no estar considerado como un concejo de "alto riesgo" en cuanto a incendios, dentro de la zonificación que establece el INFOMPA (Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias) . Villaviciosa elaboró con fecha de diciembre de 2023 un "Plan de prevención contra incendios forestales" que constituye una llamativa excepción. El concejo lo elaboró tras constatar el riesgo real que supusieron los últimos incendios en el cordal de Peón, y teniendo en cuenta su potencia en el sector maderero. Precisamente hoy está previsto un acto público para presentar una de las medidas incluidas en ese plan que consiste en establecer 40 puntos de toma de agua en zonas rurales, para abordar posibles emergencias futuras..

El cumplimiento normativo en materia de incendios está en el foco después de que la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo haya emitido una orden a las distintas fiscalías territoriales con la petición de recabar información sobre qué concejos cumplen con la normativa de prevención que establece la legislación. El fiscal Antnio Vercher pretende indagar la relación entre la falta de planes de prevención contra los incendios forestales, una asignatura pendiente desde hace años y que afecta a todos los niveles de la administración, y la última oleada de incendios. La orden de la fiscalía es determinar si los municipios afectados por los fuegos han cumplido con las exigencias que establece la normativa legal al respecto.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, no dudó en señalar que el Principado cumple con las exigencias: "En Asturias tenemos un plan que se va renovando de forma periódica: el actual es el de 2024-2025, e irá incorporando nuevas medidas", aseguró el presidente autonómico.

El Principado tiene en vigor su "Plan anual de prevención, vigilancia y extinción", referido al periodo 2024-2025 y que expira en octubre de este año. El gobierno regional destacó que se trata de un documento que "se alinea con la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Asturias 2020-2025". El gobierno regional también trabaja en la revisión y actualización para el periodo 2025-2031.

Con todo, la ley autonómica de Montes establece que debe ser el Principado quien delimite las zonas de "alto riesgo" en cuanto incendios. Esa zonificación incluye casi a la totalidad de Asturias, excluyendo a los concejos del área central. Esos territorios tienen la obligación de contar con un "plan de defensa" cuya autorización compete al Principado.

El gobierno regional sostiene que la obligación de elaborar esos planes específicos es de los municipios. De hecho, el Principado, a través de la consejería de Medio Rural ha concedido ayudas en materia de prevención de incendios que incluyen la posibilidad de subvencionar la elaboración de esos planes. Sin embargo, los municipios no lo han hecho, al menos en lo que consta a la administración regional. Villaviciosa ha costeado su plan con fondos propios, según fuentes municipales, si bien ese documento le ha servido para determinar actuaciones con respaldo económico en el marco de las ayudas autonómicas.