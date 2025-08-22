Los divorcios en 2024 crecieron un 18 por ciento, rozando los 2.000

Asturias registró en 2024 un total de 1.914 disoluciones matrimoniales, lo que supone un 18 por ciento más que el año anterior. Una cifra que refleja una tendencia al alza en las rupturas de pareja, aunque también muestra un dato positivo: la mayoría de ellas se resolvieron de manera consensuada. En concreto, el 79 por ciento de las rupturas fueron de mutuo acuerto, lo que indica que casi ocho de cada diez parejas optan por evitar procesos contenciosos y apuestan por un divorcio pactado.

Estos datos sitúan las separaciones en Asturias en una línea ascendente con respecto a años anteriores, donde los divorcios se mantuvieron estables.