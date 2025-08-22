Los divorcios en 2024 crecieron un 18 por ciento, rozando los 2.000
s. b.
Oviedo
Asturias registró en 2024 un total de 1.914 disoluciones matrimoniales, lo que supone un 18 por ciento más que el año anterior. Una cifra que refleja una tendencia al alza en las rupturas de pareja, aunque también muestra un dato positivo: la mayoría de ellas se resolvieron de manera consensuada. En concreto, el 79 por ciento de las rupturas fueron de mutuo acuerto, lo que indica que casi ocho de cada diez parejas optan por evitar procesos contenciosos y apuestan por un divorcio pactado.
Estos datos sitúan las separaciones en Asturias en una línea ascendente con respecto a años anteriores, donde los divorcios se mantuvieron estables.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos
- Indignación en Somiedo, con llamas cerca de las casas, por los fuegos provocados: 'Es grave, sabían lo que hacían
- La guerra por las hipotecas empuja al Banco de España a limitar su concesión
- La patronal asturiana tacha de 'salto sin red' la jornada de cuatro días que estudia el Principado
- El monte está abandonado y nadie hace nada', el clamor en las zonas afectadas por el fuego en Asturias
- Así es el parte de la guerra contra el fuego: los principales frentes en Asturias están controlados, pero se teme a los activos en León, que “tienen que apagarse allí”
"Es clavadita", afirma el párroco de San Tirso sobre la ventana trífora descubierta en una iglesia de Lugo
Estas son las carreras más codiciadas este año de la Universidad de Oviedo (repiten las habituales y hay alguna novedad)
Una "fake new" que altera a Valdés: el bulo de la supensión de los fuegos artificiales de las fiestas de San Timoteo
Alimentos del Paraíso Natural acerca sus productos a los consumidores con una caseta informativa en Luarca
Contenido ofrecido por Alimentos del Paraíso