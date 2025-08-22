Una "fake new" que altera a Valdés: el bulo de la supensión de los fuegos artificiales de las fiestas de San Timoteo

Nadie está libre de acabar siendo víctima de las "fake news" y la desinformación. Y ni siquera lo que podría considerarse una broma está ya exento de motivación política malintencionada. El Ayuntamiento de Valdés ha tenido que hacer frente a la difusión de una supuesta "nota de prensa oficial" en la que se informaba de una pretendida cancelación de los fuegos artificiales de la pasada noche con motivo de las fiestas de San Timoteo, a causa de unas inventadas restricciones por los incendios forestales que ha venido sufriendo Asturias.

Todo comenzó con un documento falsificado que incluía el membrete oficial del Ayuntamiento de Valdés y en el que se anunciaba la supuesta "cancelación de los fuegos artificiales del 21 de agosto por el alto riesgo de incendios".

El documento falso señalaba, manteniendo el tono de una comunicación oficial, que la supuesta cancelación se llevaba a cabo "tras valorar el alto riesgo de incendios" y destacaba lo "doloroso" que suponía renunciar "a una tradición tan querida por vecinos y visitantes". Comenzaban a ser sospechosas, a medida que se leía el texto, las las referencias directas a Pedro Sánchez: "No podemos ignorar las advertencias expresadas recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: conservar nuestra tierra, nuestros montes y nuestro mar debe ser la prioridad absoluta".

Solo los avezados pudieron darse cuenta de un detalle que resultaba la prueba del nueve de la falsedad. La lectura vertical de las primeras letras de cada línea conformaba la frase: "Pedro Sánchez, hijo de puta".

La falsa comunicación oficial comenzó a difundirse a través de whatsapp en los móviles del concejo hasta el punto que muchos dieron por cierta la información. El ayuntamiento y el Alcalde, Óscar Pérez, estuvieron prestos para desmentir la iformación: no había ningún motivo para suspender los fuegos artificiales. Aunque es cierto que en situación de riesgo existen limitaciones para el uso de pirotecnica, en el caso de las fiestas de Luarca no concurrían ninguna de las circunstancias señaladas en la normativa.

La falsa comunicación oficial del Ayuntamiento de Valdés no es cosa de broma. El gobierno local ha denunciado el documento ante la Policía al considerar que se ha producido un caso de suplantación de la autoridad, lo que constituye un delito que va más allá del cachondeo. Las pesquisas policiales quizás den con el origen de la difusión. En todo caso, Luarca disfrutó de su noche de fuegos y el Ayuntamiento comprobó cómo las "fake news" se propagan tan rápido o más que las informaciones veraces.