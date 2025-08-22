Para frenar los incendios del monte asturiano hay que reintroducir una especie en extinción: el paisano

El geógrafo lavianés José Antonio González Díaz es profesor de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo. Es un destacado experto en modelos de gestión territorial y del paisaje y la biodiversidad en espacios de montaña. Su análisis sobre los incendios forestales llega a la verdadera, y compleja, raíz de un problema que hemos vuelto a sufrir en Asturias en estos últimos días.

El geógrafo José Antonio González Díaz / .

-¿Le sorprende la oleada de incendios que estamos sufriendo?

-No. Son la crónica de una catástrofe ambiental anunciada, llevamos años diciendo que esto podía pasar, que las dinámicas que observábamos en el paisaje no apuntaban a nada bueno, y por desgracia se cumplieron los peores pronósticos. Con los escenarios climáticos futuros que manejamos, donde las condiciones 30-30-30 (temperaturas superiores a 30°C, vientos sobre los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa del ambiente inferior al 30%) van a ser cada más frecuentes a lo largo del año, y el aumento exponencial del combustible en el territorio, hacer oídos sordos a las advertencias no parece una buena estrategia para enfrentar un riesgo de la magnitud de lo que estamos viendo.

-¿Cuando escucha a algunos responsables políticos echar la culpa de los incendios a los pirómanos o al cambio climático usted qué piensa?

-El problema es mucho más complejo que ese tipo de análisis simples. Sabemos que además de esos factores en la ecuación entran otros como los cambios en los usos del suelo, la pérdida de diversidad paisajística, el despoblamiento rural y el abandono de las actividades tradicionales, entre otros. Para explicar los incendios actuales tenemos que entender todos estos factores y sus interacciones en el contexto del cambio global en que estamos inmersos, un concepto que va más allá del cambio climático y que hace hincapié en los cambios y transformaciones a gran escala producto de las actividades humanas y que afectan a los territorios en los que vivimos.

-Tras el gran incendio de 2003 que bajó desde Tineo a Luarca y otros grandes incendios como los del Valledor o el que casi alcanzó Viavélez en 2016, ¿hemos aprendido algo?

-No sé si hemos aprendido algo o no, pero creo que hemos tomado escasa conciencia de la magnitud del problema. Esos incendios que nombra, junto con los actuales, deben hacernos ver que ya no sirve acordarnos de Santa Bárbara cuando el monte quema. Son el preludio de lo que está por llegar. Son incendios que nos colocan al borde de nuestra capacidad de extinción y que a todas luces nos están indicando que la única manera que tenemos de prevenirlos es contar con una estructura del paisaje diversa y en mosaico. Este tipo de incendios frenan, y se combaten mejor, allí donde tenemos discontinuidades en el combustible, es decir prados y cultivos. Debemos de abandonar las coordenadas de la extinción y situarnos en las de la prevención, porque es mucho más seguro prevenir que lamentar, y sobre todo más rentable. Estudios recientes nos indican que el coste de extinción de una hectárea es de 20.000 euros frente el de prevención que sitúa en 2.000 euros/hectárea, por lo que por cada euro que invertimos en prevención podemos estar ahorrando 10 en extinción.

-Afirma que estos incendios son el preludio de lo que está por llegar, ¿qué quiere decir con ello?

-Estos incendios son una llamada de atención, son la antesala de los megaincendios o incendios de sexta generación, que se caracterizan por ser altamente destructivos, generar condiciones meteorológicas propias impredecibles, muy rápidos en propagación, arrasar con grandes superficies (superiores a la 10.000 hectáreas), pero sobre todo por ser imposibles de apagar, como reconocen los expertos en extinción. Son incendios como el que estamos viendo estos días en Jarilla-Cáceres. Este tipo de incendios remiten cuando las condiciones meteorológicas lo permiten o cuando encuentran una discontinuidad en el paisaje que frena su propagación. Como las condiciones meteorológicas no tenemos capacidad de modificarlas, la clave está de nuevo en el paisaje: en crear mosaicos paisajísticos diversos y resilientes frente al avance imparable del fuego.

-Esta oleada de incendios del mes de agosto en Asturias, ¿qué tiene de diferente?

-En el caso de Asturias tienen mucho interés porque rompen con la regla general. Se salen del régimen tradicional de incendios de finales del invierno principios de la primavera, muchos de ellos tienen causas no atribuidas a comportamientos humanos directamente y afectan masivamente a espacios naturales protegidos. Parte de ellos se originan por tormentas eléctricas secas y otros son fuegos que penetran desde la vertiente sur de la cordillera. Son incendios que deben hacernos reflexionar, nos indican que por mucho que redoblemos los esfuerzos en policía ambiental, el riesgo está ahí sino gestionamos adecuadamente el paisaje y por ende el combustible. Por otra parte, ayudan a desterrar el relato del pirómano, que ha hecho blanco injustamente en el colectivo ganadero, generalizando conductas individuales impropias, que las hay como en cualquier otro sector, pero que no se pueden ni deben convertir en norma cuando hacemos veredictos apresurados. No nos debemos olvidar que la ganadería extensiva es la actividad que moldea y da forma a los mosaicos paisajísticos que tanto reclamamos como elemento de prevención.

-Ha dicho que afectan masivamente a espacios naturales protegidos. Ante el fuego están desprotegidos.

-Han afectado a Picos, Redes, Somiedo… Si vemos el mapa a nivel nacional vemos cómo siguen la traza de la Red Natura 2000. En todo el mundo está pasando lo mismo, están quemando los espacios naturales protegidos, nuestras joyas ambientales más preciadas. En nuestro caso es porque está implícito en su propio nombre: porque ni son naturales ni están protegidos. Hemos encorsetado bajo diferentes categorías de protección paisajes en los que las prácticas culturales tenían que ver mucho con su configuración, con su forma y función, y además con frecuencia les hemos aplicado criterios de ultraprotección territorial, que han incidido negativamente en las actividades tradicionales que los moldean y conservan. Hoy la principal especie en peligro de extinción de nuestros mal llamados espacios naturales protegidos es el paisano, entendido como la subespecie humana que habita estos territorios y que, con sus acciones y actividad, contribuye a la construcción y el mantenimiento de los paisajes que intentamos proteger. Si queremos proteger nuestros espacios naturales protegidos de los grandes incendios forestales urge la recuperación/reintroducción del paisano, tal cual nos avisaron hace años Jaime Izquierdo y Adolfo García Martínez.

-He leído en trabajos suyos que nunca en la historia reciente el paisaje asturiano estuvo tan cerrado, es decir con una carga combustible tan potente. ¿Qué supone eso?

-Las sociedades urbanas actuales son grupos humanos que viven, por lo general, de espaldas al territorio en el que habitan y que no se paran a comprender ni los principios ni los procesos que guían su funcionamiento, lo que hace que difícilmente puedan percibir y tomar conciencia de los riesgos que existen en ellos. En el 2010, con la intención de llamar la atención, y de poner de manifiesto una tendencia tan clara como es el cierre gradual del paisaje que está experimentando el territorio en Asturias, acuñamos el término «Asturias Paraíso Matorral». Tratábamos de dar un aviso de los riesgos que entrañaba dejar extenderse en mancha de aceite el matorral por cultivos, prados y pastos, así como de lo peligroso que es que los árboles entren por las ventanas de las casas. En el paisaje rural asturiano cada pieza tiene una función y una forma propia, de manera que se van sucediendo en distintos cinturones de aprovechamiento que lo son a su vez de seguridad ante los incendios forestales. Las tierras de cultivo ponían a salvo a las aldeas de las llamas, los prados intercalados a las masas de arbolado y los pastos de altura articulados en brañas y majadas al conjunto del valle. A la vista de los incendios de este agosto, y como ya hemos remarcado en diferentes estudios, una buena conservación de brañas y majadas y de los pastos asociados será clave para poner freno a los incendios que viajan a una parte a otra de la Cordillera Cantábrica.

-Asturias está llena de aldeas con población envejecida que, a su vez, están sumergidas en un mar de matorral y arbolado. ¿Eso nos hace especialmente vulnerables a este «estallido» del fuego?

-Sí, por varias razones. Contamos con una población rural extremamente debilitada en cantidad y calidad (pocos efectivos y muy envejecidos), y lo que es peor, con una alta dispersión territorial. Más del 55% de la superficie de Asturias son en la actualidad desiertos demográficos (menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado). De las 7.062 entidades de población que tenemos distribuidas de manera desigual por el territorio, un 11,4 % son despoblados (segunda autonomía tras Galicia) y un 53 % de la misma se encuentra por debajo del umbral de resistencia al poblamiento (menos de 15 habitantes). Concejos que han sufrido esta oleada de incendios como Somiedo o Caso están ultraenvejecidos, en ellos el índice de vejez se dispara a 952 y 685 respectivamente, cuando a partir de 100 ya hablamos de envejecimiento. Este paisaje demográfico junto con un paisaje vegetal dominado por masas de matorral y arbolado que llegan sin solución de continuidad a las aldeas es el coctel perfecto para que los megaincendios que están por llegar acaben llevándose por delante vidas humanas. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte.

-¿Más campesinos y menos bomberos? ¿Hay medios de extinción ya suficientes contra los incendios?

-Esta es una falsa dicotomía en la que hemos situado el debate y que nos aleja del foco del problema. Unos no pueden sustituir a los otros y viceversa. Hemos dicho que por el tipo de incendios que vamos a sufrir tenemos que tener claro que los medios de extinción tienen un efecto muy limitado y que no lo podemos fiar todo a ellos. Los presupuestos deben crecer de manera seria en prevención, deben destinarse a romper la homogeneización del paisaje, a generar mosaicos, y ahí los campesinos de manera coordinada con los bomberos y equipos de trabajan en la extinción conforman el tándem perfecto. Soy un fiel defensor del modelo en que ganaderos y equipos de extinción trabajan de la mano en la gestión del combustible, bajo una filosofía «win-win». Los ganaderos asturianos llevan años reclamando mejoras en los pastos comunales, recojamos esa demanda, adecuemos superficies recubiertas de matorral como pasto mejorado, hagámoslo manera estratégica que hagan las veces de «cortafuegos productivos» en el territorio, y arranquémosles el compromiso de mantenerlos mediante ayudas agroambientales de la PAC ajustadas a las necesidades del lugar. En la «Estrategia de competitividad del medio rural asturiano» del año 2015 que el Gobierno de Asturias había encargado a la Universidad de Oviedo habíamos señalado, sólo en montes de utilidad pública, 40.000 hectáreas de matorral susceptibles de transformarse en «cortafuegos productivos».

-Todo esto suena muy bien, ¿no es un tanto utópico?

-No. Si se quiere, se puede. Tenemos que creérnoslo. Vengo de trabajar en un pequeño proyecto piloto en el que hemos dado pasos en esta dirección en el Parque Natural de Redes. A través del Centro de Innovación Territorial de Asturias que impulsa la Dirección General de Reto Demográfico del Gobierno Principado de Asturias se han atendido las demandas de la Parroquia Rural de Orlé en relación a la mejora de pastos y el riesgo de incendios. Por primera vez se ha sentado en una mesa a ganaderos, alcaldes, directores generales, parque natural, guardería forestal, equipos de prevención integral de incendios (EPRIF), técnicos e investigadores; se ha coodiseñado un plan de desbroces y quemas controladas, se ha empezado a ejecutar y se ha dotado a los ganaderos de tecnología de última generación como son collares de vallado virtual para que puedan sujetar las cabras a las superficies mejoradas y frenar la recuperación del matorral. Y no sólo eso, se ha conseguido despertar el interés y la participación de entidades bancarias en la financiación del proyecto, como ha sido el caso de Caja Rural que nos ha apoyado en todo momento. Ahora toca pasar del piloto a la réplica en el resto del territorio.

-Han utilizado quemas controladas. Le escuché decir en otras ocasiones que el fuego esculpió y modelo el paisaje asturiano. Fue siempre una herramienta. La herramienta ahora se ha vuelto amenaza. ¿Qué ha pasado?

-Hay un refrán que explica muy bien la idea que quiero trasmitir: «el fuego es un buen criáu pero muy mal amu». Se lo escuché muchas veces al antropólogo Adolfo García Martínez. Desde el neolítico, el fuego ha sido utilizado por las comunidades campesinas para romper y modelar el paisaje de Asturias buscando generar asentamientos humanos, cultivos, prados y pastos. Hemos tenido la brillante de idea de estigmatizarlo, de prohibirlo taxativamente, de perder todo el conocimiento ecológico local que había sobre su manejo. Hemos huido de él, pero sin querer ha vuelto para decirnos que hoy es él quien manda en el territorio. Soy un fiel defensor del fuego controlado (quemas prescritas) como herramienta de gestión del combustible, «del fuego amigo» que nos puede salvar de los efectos catastróficos de los grandes incendios forestales. En la actualidad las quemas prescritas en Asturias tienen un muy bajo nivel aplicación, debemos de ponernos las pilas y empezar hacer de su aplicación norma y no excepción.

-Describa, de la manera más sencilla, cómo sería una idónea política de gestión de los montes para prevenir la extensión de los incendios.

-La política de gestión de montes en Asturias, como bien apuntan Jesús Arango y José Luis Rodríguez Vigil, debe comenzar por clarificar la propiedad de la mitad olvidada de Asturias, ese 50% que son los terrenos comunales en sentido amplio del término, hoy «tierra de nadie». A partir de ahí es necesario establecer un sistema de gobernanza multinivel, basado en la participación activa de todas las partes, desde la administración en sus distintas escalas al último de los vecinos. El desafío está en codiseñar y poner en marcha planes de ordenación y gestión integral de los montes, orientados al aprovechamiento sostenible de sus recursos en sus diferentes modalidades (pastos, madera, caza, frutos secos, créditos de carbono…), ordenando las actividades en el espacio y tiempo, a la vez que garantizado una diversidad en el paisaje que los proteja del avance imparable de los incendios. Tenemos el reto de pasar de montes de «mírame y no me toques», a montes diversos y multifuncionales que contribuyan al desarrollo socioeconómico.