Médicos critican que la Consejera se niega a escucharlos

El colectivo "Médic@s del Sespa", que aglutina a facultativos de la sanidad pública asturiana, ha denunciado ayer que la consejería de Salud se niega a reunirse con la plataforma para analizar las demandas de la profesión. "Realizamos hace días una solicitud formal de reunión con la consejera de Salud que ha sido rechazada, alegando que no tiene tiempo en su agenda", afirma el colectivo en un comunicado. La consejera ha derivado su petición a la gerencia del Sespa.

"Tanto el problema actual del sistema público de Salud en Asturias y en España, como las malas condiciones que sufrimos el colectivo médico, con jornadas y horarios que rozan la explotación larboral, son lo suficientemente importantes como para requerir el tiempo e interés de la consejera", afirma el colectivo, que ha reiterado la petición de reunión, sobre la que no ha recibido aún respuesta.

El colectivo convocará una asamblea para elaborar un plan de movilizaciones y sopesa adherirse a la huelga médica convocada para el ámbito nacional el próximo 3 de octubre.