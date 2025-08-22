Nortegas se expande en Asturias: estos son los 34 concejos en los que aumentará su red gasista
El distribuidor acaba de poner en servicio el gasoducto de la térmica de Aboño
El grupo Nortegas, sucesor de Gas de Asturias y principal operador en la distribución de gas natural en la región, ha obtenido permiso del Gobierno del Principado para iniciar los trámites de expansión de su red distribuidora en 34 concejos. La longitud total de las redes proyectadas supera los 12 kilómetros.
Según publicó ayer el "Boletín Oficial del Principado" (BOPA), la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido la autorización administrativa previa a la sociedad NED España (filial del Nortegas encargada de la distribución gasística en Asturias y Cantabria) para extender sus redes en los siguientes municipios: Avilés, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Parres, Piloña, Ribadesella, Ribera de Arriba, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero, Tapia de Casariego, Valdés y Villaviciosa.
Los nuevos conductos por los que circulará el gas en los mencionados concejos suman 12.041 metros, según recoge el texto del BOPA. El proyecto de la compañía también incluye la implantación, en varios de los municipios, de redes de gas propano cuya longitud total será de 349 metros.
La compañía deberá presentar en el primer trimestre de 2026 la documentación técnica de las obras realizadas en este ejercicio.
Entre otros proyectos de Nortegas en Asturias, destaca el conducto que ya suministra gas al grupo 2 de la central térmica de EDP en Aboño, que ha abandonado el carbón para generar electricidad y que aspira a hacerlo en el futuro con hidrógeno verde.
