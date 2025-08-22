Sánchez avisa en Asturias de los efectos "cada vez más graves" del cambio climático y asegura haber desplegado "todos los medios" contra los incendios

El presidente Pedro Sánchez anunció este mediodía en Degaña que la conferencia de presidentes, que tendrá lugar en Asturias antes de fin de año, abordará la definición del pacto de estado contra la emergencia climática, que “avanza cada vez de manera más acelerada, asidua y con efectos cada vez más graves”. Sánchez acudió a Degaña junto al presidente regional Adrián Barbón, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el ministrode Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de Protección Civil, Virginia Bascones, y la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

Fue el propio Barbón quien pidió al jefe del Ejecutivo que la conferencia de presidentes ayude a establecer e implementar el pacto de estado. Sánchez recibió cumplida cuenta del operativo para apagar el fuego de Degaña, que aún sigue activo, y contra el que luchan numerosos medios aéreos y terrestres. A la lucha contra este incendio se han unido medios aportados por Grecia, según indicó el presidente Barbón, quien agradeció los medios aportados por el Estado. Barbón destacó que los efectos del cambio climático se han hecho patentes en Asturias, con unas temperaturas que “nunca se había visto”.

EN IMÁGENES: Pedro Sánchez visita las zonas afectadas por el fuego en Degaña / Irma Collín / Irma Collín

Sánchez también indicó que este martes se formará la comisión para preparar el pacto de Estado frente a la emergencia climática. La presidirá la vicepresidenta Aagesen, que trabajará estrechamente con el ministro Marlaska. Ese mismo día, añadió el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros abordará la declaración de zonas catastróficas por efecto del fuego, por lo que pidió a los ayuntamientos afectados que comuniquen los daños causados para tener una valoración completa de los mismos.

El jefe del Ejecutivo insistió en que “el Estado ha puesto todos los medios a su alcance” en esta ola de fuego: 3.400 miembros de la UME y otros 500 militares, diez brigadas de bomberos forestales y 6.000 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin olvidar aquellos brindados por Finlandia, Alemania, Francia, Italia, Rumania, Andorra y también Grecia. Igualmente, alabó la labor de Bascones, puesta en entredicho por dirigentes del PP.

Luis Ángel Vega

Ocho incendios: tres activos, tres estabilizados y dos controlados.

En Asturias sigue habiendo ocho incendios registrados y, de ellos, hay tres activos en Degaña, Genestoso (Cangas del Narcea) y Caunedo/Gua/Perlunes (Somiedo). El de Degaña sigue concentrando el mayor número medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, para mantener las tres líneas de acción sobre las que se está trabajando para controlar el incendio: la línea de defensa en la zona limítrofe de ambas comunidades, la de Trascastro y la de Cienfuegos.

El plan para el día de hoy es que la BRIF de Tineo, tanto la de turno presencial como la de régimen domiciliario, con sus dos helicópteros, y la de Ruente, que hoy se retira de Asturias, junto a los dos aviones anfibio FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), continúen trabajando con personal de Bomberos de Asturias en labores de remate en la zona alta.

En zona media y Trascastro, a media pista, frenando el avance del incendio permanecerá personal de Bomberos de Asturias con uno de los helicópteros del SEPA. En la zona baja, continuarán los 24 bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra. Hoy mismo llega desde esta Comunidad un relevo completo, otros 24 efectivos, para dar el relevo al primer contingente. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, continúa en el lugar el avión de coordinación ACO del Miteco.

Respecto al incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada para anclar el perímetro. A lo largo de la noche se ha registrado alguna reproducción por lo que, durante esta jornada, si la meteorología lo permite, se realizarán algunos ciclos de helicóptero. En este incendio continúan movilizados Bomberos de Asturias y tres empresas forestales. A este incendio se han sumado los 20 bomberos que están llegando desde Grecia.

En Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes), las labores se centran en la zona alta para evitar que el fuego se propague hacia Brañaviecha. A primera hora, con uno de los helicópteros del SEPA, se posicionó personal en esta zona para frenar el avance hacia el pico Mocosu. De nuevo permancerá en la zona el helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II, con intervención puntual de una de las aeronaves de Bomberos de Asturias. Por tierra, el dispositivo lo componen Bomberos de Asturias, tres cuadrillas de empresas forestales y los bomberos desplazados desde Andorra.