Sánchez, en Degaña, pone a Asturias como ejemplo de lucha contra el fuego: "El mundo en el que vivimos está cambiando"

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes en Degaña que la conferencia de presidentes, que tendrá lugar en Asturias antes de fin de año, abordará la definición del Pacto de Estado contra la emergencia climática, que "avanza de manera más acelerada, asidua y con efectos cada vez más graves". La idea la había planteado momentos antes el presidente regional, Adrián Barbón. Antes de ese foro autonómico, este martes, se constituirá la comisión interministerial para preparar el citado Pacto de Estado –una comisión que según el PP ya lleva siete años creada–, y el Consejo de Ministros abordará la declaración de zona catastrófica. El Presidente puso a Asturias como ejemplo en la lucha contra el fuego, merced a un servicio de emergencias enfocado de manera integral.

Pedro Sánchez aseguró que "el Estado estará cuando los medios de comunicación ya no estén y sea necesaria la reconstrucción".

El Jefe del Ejecutivo acudió a Degaña acompañado de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de Protección Civil, Virginia Bascones. Estuvieron presentes además la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, el coronel jefe de la Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Puerta, y el alcalde de Degaña, Óscar Ancáres. Varios vecinos dieron ánimos a Sánchez: "Estamos contigo, Pedro, sigue adelante". Pero el Presidente se mostró llamativamente serio durante toda la visita.

EN IMÁGENES: Pedro Sánchez visita las zonas afectadas por el fuego en Degaña / Irma Collín / Irma Collín

Sánchez supervisó el operativo para apagar el fuego que entró en Degaña desde Anllares (León), contra el que luchan numerosos medios aéreos y terrestres. A la lucha contra el fuego se han unido medios aportados por Grecia, resaltó el presidente Barbón, quien destacó que los efectos del cambio climático se han hecho patentes en Asturias en este mes de agosto, con unas temperaturas "nunca vistas".

El jefe del Ejecutivo insistió en que "el Estado ha puesto todos los medios a su alcance" en esta ola de fuego: 3.400 miembros de la UME y otros 500 militares, diez brigadas de bomberos forestales y 6.000 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin olvidar aquellos brindados por Finlandia, Alemania, Francia, Italia, Rumania, Andorra y también Grecia. Igualmente, alabó la labor de Bascones, puesta en entredicho por dirigentes del PP

Por su parte, el presidente Barbón agradeció la presencia del presidente de Sánchez, sus ministros y la directora de Protección Civil, "tras unos días difíciles, con picos de hasta 17 incendios". También agradeció su esfuerzo las brigadas forestales, la UME, que ya se ha retirado, y la Guardia Civil.

Medidas defensivas

"El mundo en el que vivimos está cambiando. El despoblamiento, pero también el cambio climático está influyendo en esas situaciones. Hemos vivido en Asturias temperaturas que son absolutamente insólitas, que yo no recuerdo en mi vida, de 42 y 43 grados. Es muy difícil controlar incendios con un frente de diez kilómetros que pasan de una comunidad a otra", dijo. Añadió que "una emergencia no se puede prever, pero hay que trabajar en la prevención. Hemos destinado 18 millones de euros para hacer medidas defensivas". En el caso de Degaña, dijo, "se han realizado hasta nueve cortafuegos". Barbón aseguró que el presupuesto se reforzará en materia de prevención y coordinación.

El incendio de Degaña concentró este viernes el mayor número medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, para mantener hasta tres líneas de acción: la de defensa en la zona limítrofe de ambas comunidades, la de Trascastro y la de Cienfuegos, una barrera inexpugnable de bomberos. No obstante, hay previsto un plan b: abrir con maquinaria un gran cortafuegos para impedir que las llamas sigan avanzando hacia el oeste del municipio.

La BRIF de Tineo, tanto la de turno presencial como la de régimen domiciliario, con sus dos helicópteros, y la de Ruente, que este viernes se retiró de Asturias, junto a los dos aviones anfibio FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), continuaron trabajando con personal de Bomberos de Asturias en labores de remate en la zona alta. Un tercer avión, procedente de Cáceres, se unirá al dispositivo.

En zona media y Trascastro, a media pista, frenando el avance del incendio permaneció personal de Bomberos de Asturias con uno de los helicópteros del SEPA. En la zona baja, continuaron los 24 bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra. Este viernes llegaron desde esta Comunidad otros 24 efectivos para dar el relevo al primer contingente. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, continuó en el lugar el avión de coordinación ACO del Miteco.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se continuaron realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada para anclar el perímetro. A lo largo de la jornada se trabajó tanto por tierra, como con los medios aéreos realizando múltiples descargas de agua. En este incendio trabajan Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de tres empresas forestales.

En Caunedo-Gúa-Perlunes, hay un punto caliente por encima de Perlunes y Caunedo. Intervinieron de Bomberos de Asturias, tres cuadrillas de empresas forestales y los bomberos desplazados desde Andorra, además del helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II y de Bomberos de Asturias. Otros tres incendios están o estabilizados o controlados.