Estas son las carreras más codiciadas este año de la Universidad de Oviedo (repiten las habituales y hay alguna novedad)

La Universidad de Oviedo publicó este jueves de la cuarta lista de admitidos en grados para el próximo curso. Como viene siendo habitual, las carreras tecnológicas y sanitarias vuelven a concentrar las notas de corte más elevadas y la mayor presión de la demanda.

A la cabeza se sitúa el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos, que mantiene un listón casi inalcanzable: 13,248 puntos. Muy cerca, con un 12,864, aparece el doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos. La Medicina se consolida como la opción sanitaria más exigente, con un 12,828, seguida de otro doble grado puntero, Ingeniería Informática del Software y Matemáticas, que marca un 12,804.

Las titulaciones de la rama de la salud continúan entre las más demandadas: Odontología (12,779), Biotecnología (12,368) y Enfermería, con un 12,278 en Oviedo y un 12,116 en Gijón. También destaca el doble grado en Matemáticas y Física, que exige un 11,740.

Entre las novedades de este curso brillan los recién estrenados dobles grados en Educación Infantil y Primaria (11,286) y en Primaria e Infantil (11,316), que han tenido una gran acogida entre los aspirantes.

El estudiantado admitido deberá formalizar su matrícula del 21 al 26 de agosto, según recuerda el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. Quienes no lo hagan perderán la plaza, que pasará al siguiente en la lista. Además, quienes no hayan obtenido plaza en ninguna titulación deberán renovar la solicitud para permanecer en lista de espera si desean seguir optando a entrar.

El mismo plazo servirá también para presentar reclamaciones. Y habrá más oportunidades: el 28 de agosto la Universidad publicará la quinta lista de admitidos de la fase A y la segunda adjudicación de plazas de las fases B y C.

Las notas de corte, recalca la institución académica, son provisionales, pues podrán moverse en las próximas semanas en función de las vacantes que vayan quedando libres.