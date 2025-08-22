Así trabaja "Asturcón": el dron terrestre asturiano que ya combate el fuego mano a mano con con la UME

"Asturcón", el nombre de los recios y resistentes caballos asturianos a los que ya se referían las crónicas romanas, es también el apodo que se le ha puesto al primer dron terrestre de la historia del Ejército español, fabricado en el Principado. Con ese sobrenombre se ha bautizado a las cinco unidades del P75D-UME de SVMAC, un tipo de dron de más de tres toneladas que está siendo empleado por primera vez en tareas llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en tres de los incendios que están asolando Galicia, Extremadura y Castilla y León. No obstante, esta máquina de altísima capacidad de trabajo ya fue estrenada por la UME para abordar la intervención tras la dana de Valencia.

El "Asturcón" que ha salido de las naves de SVMAC en el polígono de Lloreda, en Tremañes (Gijón), está pilotado desde la UDRUME, que es la nueva Unidad de Drones de la UME, de reciente creación y que ya operó en Valencia. En esa ocasión, la UDRUME, que depende del Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME), utilizó drones aéreos. Esta es la primera vez que se usa uno terrestre.

El Asturcon, el primer dron terrestre de la UME, trabajando en los incendios de León / UME

Los ámbitos de actuación de esta nueva unidad de drones son de Mando y Control, Inteligencia, Intervención, NRBQ (Nuclear, Radiológica, Bacteriológica y Química) y Logística. Cuentan con tecnología para el mapeo 3D, la toma de muestras NRBQ o la toma de imágenes hiperespectrales, que permiten captar detalles invisibles al ojo humano. Depende de la Base Militar del Ejército de Tierra "Conde de Gazola", en San Andrés del Rabanedo (León). Muy cerca de uno de los incendios.

Aquellas primeras intervenciones de 2024 en Valencia contaron con drones aéreos, de los que hay unas 20 unidades. El "Asturcón" se utilizó en la limpieza de garajes y extracción de vehículos, pero ahora está mostrando todo su potencial: "Son tres las unidades que están trabajando en la actualidad. Hay una en el incendio de Jarilla (Extremadura), otra en los incendios de Castilla y León y otra en Galicia", explica a LA NUEVA ESPAÑA el comandante Juan Ignacio Fernández, uno de los mandos de esta nueva unidad.

"La innovación tecnológica nos permite incorporar drones a nuestra labor y tenemos de tres tipos: aéreos, acuáticos y terrestres. Antes ya usábamos drones, de forma orgánica pero deslocalizada. No había una unidad como tal. La primera de las intervenciones de la UDRUME tuvo lugar en las inundaciones de 2024. Pero solamente utilizamos drones aéreos, así como alguno acuático de la Armada".

El terrestre se estrena ahora. El "Asturcón" es una especie de tanque de reducidas dimensiones, de 2,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Es "una estructura modular con orugas, como un bulldozer, que además está equipada con cámaras y sensores para que el piloto, que se puede encontrar a unos 100 o 150 metros, pueda tener consciencia situacional aunque se encuentre en una zona en la que haya humo o mucho polvo", relata el comandante. Tiene un peso de 3,5 toneladas y una autonomía de nueve horas. Está equipado con elevador hidráulico, palas quitanieves, desbrozadoras, cámara de ojo de pez y cámara térmica.

El Asturcon está realizando su primera misión en los incendios de León, Extremadura y Galicia / UME

"Esto nos permite desbrozar, establecer cortafuegos, hacer tareas de corte y raspado, establecer líneas de defensa, facilitar líneas de agua o perimetrar la línea quemada y la línea negra", resume el mando de la UDRUME, en el contexto de los incendios que están calcinando el norte y el oeste de España.

El P75D-UME SVMAC cuenta con la posibilidad de incorporar diferentes tipos de orugas para adaptarse a diversos terrenos, y su reducido tamaño le permite "subir pendientes muy pronunciadas o penetrar en zonas de difícil acceso", detalla Fernández a este diario.

El "Asturcón" nació en la empresa asturiana SVMAC, dedicada a la fabricación de vehículos no tripulados y especializada en agricultura. Por el momento, la UDRUME cuenta con cinco de estos vehículos, pero se espera que "se adquieran cinco unidades más antes de final de año". El precio de cada uno de los "Asturcón" ronda los 3,6 millones de euros.

Con este, ya se han utilizado dos de los tres tipos de drones que manejará la UDRUME. Los aéreos, los más conocidos, ya venían siendo usados antes incluso de la creación de la unidad. El "Asturcón" pone una pica en estos incendios. Solamente falta que se usen los drones acuáticos. Lo que sí que queda claro es que este tipo de tecnología ha llegado para quedarse y ayudar en grandes catástrofes.

Ya lo señalaban a LA NUEVA ESPAÑA los fabricantes del "Asturcón" hace meses: "No hay máquinas en el mercado que tengan las capacidades de las que hacemos aquí", indicaba Jorge Villarica, fundador de SVMAC. El "Asturcón" del siglo XXI demuestra tanta fiabilidad, resistencia y audacia como los caballos que le cedieron el nombre.