Un año negro en los incendios forestales

España afronta el peor balance en incendios forestales en mucho tiempo, a tenor de la superficie que ha sido pasto de las llamas en los últimos fuegos que han puesto en jaque a los servicios de extinción. El sistema europeo Copérnico, que evalúa y contabiliza la información relativa a incendios forestales en la UE, estima que en este año han quemado en España más de 400.000 hectáreas, lo que representa la mayor cifra desde el año 2006, superando incluso las 306.000 hectáreas que ardieron en 2022.

La cifra establecida por Copérnico difiere ligeramente de la cuantificada por el Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que cifra en 325.000 las hectáreas quemadas en lo que va de año. Esta diferencia se debe a que el sistema EFFIS solo considera los incendios que superan las 500 hectáreas arrasadas por las llamas.

Según esta estadística, Castilla y León ha sido la comunidad más perjudicada por los grandes incendios de 2025, con un total de 105.547 hectáreas arrasadas, de las que 96.870 se sitúan en León, la provincia más afectada en todo el país, y 30.644 en Zamora, según los datos de la plataforma digital hasta ese jueves. Galicia es la segunda comunidad más dañada por los fuegos, con un total de 105.547 hectáreas perdidas, con especial incidencia en la provincia de Orense, que concentra 96.779 hectáreas quemadas y que aún contaba ayer con cinco focos activos.

Con una cifra menor se sitúa Extremadura, que suma 47.075 hectáreas perdidas, sobre todo en la provincia de Cáceres, que reúne 34.778 hectáreas dañadas.

El resto de comunidades autónomas presentan cifras menores en comparación con las anteriores, como es el caso de Cataluña (8.115 hectáreas), la Comunidad de Madrid (3.850 hectáreas), Andalucía (2.660 hectáreas), Asturias (2.298 hectáreas), Castilla-La Mancha (2.208 hectáreas), Cantabria (656 hectáreas) y la Comunidad Valenciana (469 hectáreas).

El sistema de Grandes Incendios de la UE se limita a aquellos fuegos de gran envergadura, frente a Copernicus, que suma el total de incendios. En todo caso, la mejora de las condiciones meteorológicas ha aliviado la situación en toda España.