El campo se moviliza para enviar forraje al Suroccidente, tras arder pastos enteros por los incendios
Los ganaderos reciben cerca de 100 toneladas donadas por cooperativas y particulares
Cerca de 100 toneladas de forraje son las que cuenta movilizar la organización URA (Unión Rural Asturiana) para enviar a casi una veintena de ganaderos del Suroccidente con problemas para alimentar a sus animales al arder pastos enteros en los incendios de las últimas semanas.
El forraje (silo e hierba) ha sido donado por particulares (ganaderos) volcados para ayudar a sus colegas y transportado con el apoyo de camioneros autónomos. Hasta ahora se han completado 5 viajes a Cangas del Narcea con 200 rollos (cada uno pesa unos 320 kilos) y otro a Villar de Vildas (Somiedo), con 32. Además, con la colaboración de Campoastur y Valcor este sábado se mandarán 40 rollos a Genestoso y el lunes, 32 a Llamera, ambos núcleos en Cangas del Narcea.
Borja Fernández, coordinador de URA, cree que en los próximos meses será necesario alimentar a muchos animales "a golpe de talonario" comprando forraje en la vecina Castilla. De ahí, advierte, el temor a que suban los precios: "Ahora mismo el bolo ronda los 30 euros, no muy alto. Pero hay que añadirle el coste del transporte, unos 40 euros. Veremos lo que pasa en los próximos meses". Fernández aplaude la rápida reacción y decisión de la Consejería de Medio Rural para convocar ayudas urgentes para comprar alimento, pero lamenta la falta de apoyo de otras organizaciones agrarias. "No han dicho nada ni han tenido un gesto", apunta.
