Tan símbolo es de Cabrales... que lleva su nombre. Uno de los quesos asturianos por antonomasia, el Cabrales, celebra su concurso en el concejo que lo vio nacer. Será el próximo domingo, día 31, en el marco de una semana cultural pensada en torno a la promoción de un queso famoso y conocido en todo el mundo. Distintos actos, mercado tradicional, conciertos, charlas, etc. tienen lugar en Cabrales desde ya y harán vivir a locales y visitantes un ambiente acorde con la ocasión.

El mejor Cabrales del año pasado, subastado por 36.000 euros. Detrás, ambiente en el certamen.

El domingo 31, día del certamen, abrirá la carpa a las 10.00 horas. Estará situada en el aparcamiento de Llaneces y dispondrá de productos de agroalimentación. Luego, entre las 10.30 y las 11.30 horas, se ofrecerá una degustación en el puesto de la DOP Sidra de Asturias. A las 11.00 horas comenzará el desfile de acompañamiento a la Xana y Pastora Mayor. Estará a cago de la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el Corri Corri y se extenderá hasta el parque, donde serán recibidos por los asistentes al certamen. Otra de las actividades del día será un "showcooking" que estará protagonizado por Nicolás Thomson y que se desarrollará en dos tandas, de 11.30 a 12.00 y de 12.30 a 13.00 horas.

Concurso y mercado para saborear Cabrales

A mediodía se leerá el pregón, en un acto que también servirá para rendir homenaje a la Xana Naranjo de Bulnes y a la Pastora Mayor de los Picos de Europa. Luego, a las 13.00 horas, se entregarán los premios y trofeos del certamen, justo antes de que se subaste el queso ganador. El año pasado, el precio alcanzó los 36.000 euros.

Después del certamen, será turno del Festival Folklórico, que ocupará el parque público de Arenas de Cabrales y que contará con la participación de Corri Corri, de la Banda de Gaitas Picos de Europa-DOP Cabrales, Pericote (Llanes), Xaréu d’Ochobre y Ar Vro Malo, grupo tradicional de Bretaña. Por último, el día del certamen se cerrará con una partida de bolos, a las 18.00 horas en la bolera pública de Arenas de Cabrales.

Antes de que llegue el último día de agosto, el mismo del certamen, se desarrollarán en Arenas de Cabrales distintas actividades que forman parte de la Semana Cultural. Hoy, a las 22.00 horas, en el parque, Vicente Díaz ofrecerá un concierto. Mañana será turno de dos jóvenes virtuosos de la guitarra española, Santos Sánchez y Ares Uriel Gutiérrez, que tocarán en la Iglesia de Santa María de Llas a las 18.30 horas.

El lunes, Petra Benyei, investigadora del CSIC, ofrecerá una charla acerca del tomate, el maíz y las transformaciones a lo largo del tiempo en los huertos de Cabrales. Será en el Ateneo Cabraliego, a las 18.30 horas.

Mercado Tradicional

Uno de los platos fuertes de la programación semanal será el Mercado Tradicional Asturiano, que estará operativo el martes y el miércoles, en la Plaza del Castañeu. Abrirá sus puertas entre las 11.00 horas y las 22.00. El martes, el primer día, Óscar y La Banda se encargarán de animarlo como mejor saben.

A las 12.00 habrá catas gratuitas de Queso de Cabrales en el Consejo Regulador de la DOP Cabrales, en Carreña de Cabrales (también tendrán lugar el miércoles, el jueves y el viernes, a la misma hora). Luego, por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos de la Xana, el Trasgu, el Cuélebre y el Nuberu, en la Plaza del Castañeu de Arenas de Cabrales, a partir de las 18.00 horas.

El miércoles, en idéntico horario y lugar, volverá a haber cuentacuentos. También se presentará el libro Atravesados, obra de Óscar Paniagua, en el Ateneo Cabraliego, a las 19.00 horas.

El jueves, desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas, habrá entrada y visita gratuita a la Cueva-Exposición del Queso de Cabrales. Por la tarde, a las 18.30 horas, "CaracolaDos" ofrecerá un concierto en la Iglesia de Santa María de Llas. Luego, por la noche, Yaiza Guerrero Fernández se encargará de impartir una conferencia sobre la historia del Queso Cabrales y la sidra. Será a las 20.00 horas en el Ateneo Cabraliego.

El viernes subirá el telón con un nuevo cuenta cuentos infantil, esta vez del Libro de la DOP Cabrales: Tico Cabrales y el Mejor Queso del Mundo. Comenzará a las 11.00 y se desarrollará en la Cueva-Exposición. Por la tarde, a las 19.00 horas, habr´á aprtida de bolos en la boleara pública de Arenas de Cabrales. Luego, por la noche, la Banda de Gaitas El Llacín ofrecerá un Concierto Resollú.

El sábado, el día previo al certamen, estará marcado por el XXIV Memorial Gaiteros de Llonín, en homenaje a Pancho y Cundo. Se celebrará en el parque público, a las 18.30 horas, y estará presentado Pachu Gómez. Actuarán, además, la Banda de Gaitas El Trasno y Jota y lo Mudau. También habrá canción asturiana. Finalmente, el día bajará el telón con el documental "Cabrales, El Quesu", que se proyectará en el parque público.