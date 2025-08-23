La CUOTA propone aprobar el parque eólico de Ouroso
El órgano urbanístico da luz verde a un proyecto que data de 2010 y que, tras reducir la cifra de aerogeneradores, no provoca rechazo municipal
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (COUTA) ha propuesta la aprobación inicial del plan especial para el parque eólico de Ouroso, promovido por Terranova Energy Corp S.A., filial del grupo Acciona en el sector de la producción y explotación de energía eólica, así como en la transformación digital para la gestión del agua.
La autorización está condicionada a su paso por la fase de información pública, pero supone un avance clave en un proyecto de largo recorrido, iniciado en 2010. Según las fuentes consultadas se trata de ocho aerogeneradores de gran potencia, aunque inicialmente se tramitaron 15, si bien la mejora tecnológica permite reducir el número de aerogeneradores y obtener la misma potencia. Concretamente, la potencia instalada es de 45 megavatios. Los aeorgeneradores estarán ubicados en enclaves como el Pico Ouroso, Outeiro Zarrada, O Campo de Pereirón y la Sierra de Ouroso, en los concejos de Taramundi, Illano y Villanueva de Oscos.
Uno de los elementos más complejos de este tipo de instalaciones, la línea de evacuación eléctrica, ya se ha resuelto. Está prevista la construcción de tres líneas subterráneas de 30 kV, que conectarán los aerogeneradores con la subestación de La Vaga (Illano), donde se instalará un nuevo transformador para garantizar la evacuación de la energía.
El proyecto ha superado la evaluación ambiental y la autorización administrativa previa, publicadas en el BOPA en noviembre de 2024.
Hasta el momento, ninguno de los tres ayuntamientos afectados ha presentado alegaciones en contra, lo que allana el camino a su desarrollo. El parque eólico de Ouroso se suma a los proyectos que refuerzan el papel de Asturias en la transición energética.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos
- Indignación por los fuegos provocados en Somiedo, con llamas cerca de las casas: 'Es grave, sabían lo que hacían
- Estas son las carreras más codiciadas este año de la Universidad de Oviedo (repiten las habituales y hay alguna novedad)
- La patronal asturiana tacha de 'salto sin red' la jornada de cuatro días que estudia el Principado
- El monte está abandonado y nadie hace nada', el clamor en las zonas afectadas por el fuego en Asturias
- Las similitudes (y diferencias) entre la ventana trífora hallada en una iglesia de Lugo y las del Prerrománico asturiano
- Aparece en una iglesia de Lugo una ventana idéntica a las del Prerrománico asturiano
- Es clavadita', afirma el párroco de San Tirso sobre la ventana trífora descubierta en una iglesia de Lugo