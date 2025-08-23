La CUOTA propone aprobar el parque eólico de Ouroso

El órgano urbanístico da luz verde a un proyecto que data de 2010 y que, tras reducir la cifra de aerogeneradores, no provoca rechazo municipal

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (COUTA) ha propuesta la aprobación inicial del plan especial para el parque eólico de Ouroso, promovido por Terranova Energy Corp S.A., filial del grupo Acciona en el sector de la producción y explotación de energía eólica, así como en la transformación digital para la gestión del agua.

La autorización está condicionada a su paso por la fase de información pública, pero supone un avance clave en un proyecto de largo recorrido, iniciado en 2010. Según las fuentes consultadas se trata de ocho aerogeneradores de gran potencia, aunque inicialmente se tramitaron 15, si bien la mejora tecnológica permite reducir el número de aerogeneradores y obtener la misma potencia. Concretamente, la potencia instalada es de 45 megavatios. Los aeorgeneradores estarán ubicados en enclaves como el Pico Ouroso, Outeiro Zarrada, O Campo de Pereirón y la Sierra de Ouroso, en los concejos de Taramundi, Illano y Villanueva de Oscos.

Uno de los elementos más complejos de este tipo de instalaciones, la línea de evacuación eléctrica, ya se ha resuelto. Está prevista la construcción de tres líneas subterráneas de 30 kV, que conectarán los aerogeneradores con la subestación de La Vaga (Illano), donde se instalará un nuevo transformador para garantizar la evacuación de la energía.

El proyecto ha superado la evaluación ambiental y la autorización administrativa previa, publicadas en el BOPA en noviembre de 2024.

Hasta el momento, ninguno de los tres ayuntamientos afectados ha presentado alegaciones en contra, lo que allana el camino a su desarrollo. El parque eólico de Ouroso se suma a los proyectos que refuerzan el papel de Asturias en la transición energética.

