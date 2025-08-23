Desconvocada la huelga en las escuelas infantiles de 0 a tres años prevista para el día 4 de septiembre

Las organizaciones sindicales convocantes de la jornada de huelga prevista en las escuelas infantiles de 0 a tres años para el próximo 4 de septiembre han decidido anular la convocatoria con el objetivo de ayudar a resolver las discrepancias que los trabajadores mantienen con la consejería de Educación de cara al inicio del próximo curso.

En un comunicado conjunto, Comisiones Obreras, la UGT y CSIF explican los términos de un acuerdo basado en el hecho de que "en el momento actual, en pleno proceso de negociación y con un calendario de reuniones fechado ya" consideran que es casi "una obligación" tomar medidas que favorezcan "la negociación y el entendimiento"

"Nuestro objetivo es buscar el diálogo que lleve a conseguir todas las mejoras laborales para nuestro colectivo y que permitan dignificar este ciclo educativo", sostienen los sindicatos en su comunicación sobre el cambio de postura. "Entendemos que las movilizaciones, como concentraciones, huelgas y demás mecanismos a través de los que reivindicar y exigir nuestros derechos, han de organizarse si el trabajo y las reuniones de la Mesa de Diálogo no logran alcanzar estos fines". La suspensión de la convocatoria de huelga es, pues, un gesto de confianza hacia la capacidad negociadora de la consejera de Educación, Eva Ledo.

Los sindicatos ya habían acordado en junio desconvocar la huelga prevista para el 1 de agosto al valorar el "cambio de actitud" de la consejería. Aquella anulación continuaba manteniendo activa la protesta del 4 de septiembre que, ahora, también se anula.