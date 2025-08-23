Formación en el sector pesquero para garantizar su futuro

El proyecto "Elige desde el conocimiento" nace con el objetivo de promover la pesca en Llanes, una tradición esencial para la identidad del concejo que se enfrenta al desafío del relevo generacional. La flota local, sostenida históricamente en la transmisión de saberes familiares, atraviesa un momento delicado: muchos marineros veteranos se jubilan mientras sus hijos optan por otras profesiones o emigran, lo que pone en riesgo la continuidad del sector. A ello se suma la falta de centros especializados y el desconocimiento general sobre los oficios del mar, factores que dificultan que los jóvenes se interesen por una actividad que solo puede mantenerse allí donde hay mar y pesca.

Ante esta situación, el proyecto apuesta por impulsar la formación y la difusión del conocimiento del oficio, con el fin de ofrecer a las nuevas generaciones herramientas para decidir su futuro profesional con criterio. Así se favorece la creación de empleo, se contribuye a fijar población en el territorio y se preserva una industria que forma parte esencial de la historia y la cultura de Llanes.

La propuesta ofrece una visión integral de la pesca. Desde los aspectos técnicos y prácticos —tipos de pesca, aparejos, barcos, capturas, materiales, factores humanos, climáticos y físicos, horarios y dedicación— hasta los económicos, que incluyen costes y mantenimiento de las embarcaciones, subvenciones, salarios y requisitos laborales. También abarca la dimensión formativa, detallando titulaciones necesarias, centros de estudio, prácticas y costes, así como la comercial, con información sobre formas de venta, subastas, cofradías, localización de especies, calendarios y caladeros, prestado especial atención a la seguridad. El proyecto es una iniciativa del Ayuntamiento de Llanes, financiada a través de la línea de ayuda a entidades locales del Grupo de Acción Local Pesquera del Oriente de Asturias de ADRIOA (Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias), y cofinanciada por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.