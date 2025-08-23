El fuego de Degaña, en un momento crítico debido al viento del sur, exige ya la intervención de doce aviones y helicópteros

El incendio de Degaña, que amenaza con extenderse a Ibias a lo largo de la frontera con Castilla y León, ya exige la intervención de una docena de aviones y helicópteros, así como 72 bomberos de diferentes cuerpos. El fuego se había dado por estabilizado este viernes, pero se reavivó por la noche.

“El viento del sur nos está perjudicando y complica muchísimo la situación”, explicó el Presidente de Asturias, quien ha mostrado la preocupación del comité de crisis, reunido desde primera hora de hoy en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), en La Morgal, por el fuego que afecta al concejo suroccidental, que procede del foco de Anllares, en León, y al que se dedican la mayoría de los recursos para tratar de estabilizarlo.

A lo largo del día trabajarán en la zona la Brif de Tineo y la Brif en régimen domiciliario, Bomberos de Asturias y la Brigada de Navarra, además de los bombarderos de Ibias y Almoraima, cuatro aviones anfibio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), dos helicópteros de Bomberos de Asturias y maquinaria pesada. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, permanecerán en el lugar el dos aviones de coordinación ACO del Miteco.

El presidente regional, flanqueado por la Delegada del Gobierno y el consejero de Fomento y Prevención de Incendios. / Principado de Asturias

“Calculamos que hasta las 16.00 horas de hoy este viento va a ser mucho más complejo, pero se prevé que a partir de entonces vuelva a haber viento del norte, lo que nos facilitará el trabajo de remate y extinción”, ha asegurado Barbón. A la próxima mejora de estas condiciones se sumará también el anunciado descenso de las temperaturas para mañana, pero hasta entonces, ha reiterado, “vamos a tener unas horas complicadas”, por lo que el “seguimiento es permanente” y el “Servicio de Emergencias sigue coordinando todos los esfuerzos”.

Conferencia de presidentes

El jefe del Ejecutivo ha destacado también la conveniencia de que la futura Conferencia de Presidentes que se celebrará en Asturias “aborde de forma integral por parte de todos los presidentes, el presidente del Gobierno de España y los presidentes autonómicos, tanto la repercusión que tiene el cambio climático, como la sequía y el agravamiento del carácter extremo de las situaciones ambientales, además de la necesaria coordinación en materia de extinción”.

Barbón ha recordado que los próximos presupuestos autonómicos reforzarán los fondos para prevención y gestión de incendios, que este año alcanzan una cifra histórica de 95 millones como muestra del compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección del territorio y la seguridad de la población.

Respecto al incendio de Genestoso–Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, trabajarán Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de tres empresas forestales y un helicóptero de la Comunidad Foral de Navarra.

En el incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) los puntos calientes se centran por encima de Caunedo. Por tierra el dispositivo lo integrarán Bomberos de Asturias y Bomberos de Andorra, además de dos cuadrillas de empresas forestales y un helicóptero de Bomberos de Asturias.