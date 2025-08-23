La Guardia Civil reclama a varios ayuntamientos asturianos los planes contra incendios tras la investigación de la Fiscalía

Agentes del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, comenzaron a reclamaron ayer en varios ayuntamientos de Asturias los planes municipales de prevención ante los incendios, inexistentes en los 58 concejos catalogados como "zonas de alto riesgo" desde el año 2007 y establecidas por el gobierno del Principado. Tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, ninguno de esos municipios cuenta con un "plan de defensa" específico para prevenir y abordar un incendio forestal. La ley de montes del Principado establece que debe existir un documento que recoja las actuaciones en prevención así como el operativo de actuación para cada una de las zonas de alto riesgo, y que debe ser el Principado, a través de la consejería con competencias en materia forestal, la que los apruebe.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido que se revise en todo el territorio español qué administraciones cumplen con toda la normativa en prevención de incendios, una reclamación que en el caso de Asturias se ha trasladado al fiscal provincial en esta materia. Pero como ya señaló este periódico, solo Villaviciosa tiene un plan municipal contra incendios forestales, elaborado por decisión propia pese a no hallarse en zona de alto riesgo.

El mapa de riesgo de incendios en Asturias. / LNE

¿Quién es responsable de la existencia de esos planes que ha empezado a reclamar la Guardia Civil? Ahí se encuentra el debate. La Federación de Concejos de Asturias inició ayer la redacción de un informe con el objetivo de resolver esa cuestión.

Fuentes de este organismo que aglutina a todos los municipios asturianos trasladaron a este periódico una conclusión preliminar: "Tras un primer análisis sobre la normativa en materia de incendios forestales realizado en la Federación Asturiana de Concejos, advertimos que los ayuntamientos asturianos no tienen obligación legal de elaborar planes de defensa contra incendios forestales", aseguraron.

Los concejos resaltan que "la normativa aplicable en Asturias atribuye la competencia en materia de planificación, prevención y aprobación de estos planes a la Administración autonómica" y que únicamente alude a los ayuntamientos "en aspectos de colaboración o a la posibilidad de que asuman actuaciones en infraestructuras preventivas financiadas mediante convenios o subvenciones".

Con todo, los concejos no las tienen todas consigo dada la falta de concreción que establece la ley autonómica de montes, que reclama la aprobación de esos planes de defensa para cada concejo, pero que no establece quién debe redactarlos. Eso sí, dice que ha de ser el Principado quien los apruebe. "En la Federación Asturiana de Concejos queremos, no obstante ser cautos. Si desde alguna instancia se puede argumentar lo contrario, analizaríamos la normativa que se nos presente", señalaron las mismas fuentes.

Ese primer análisis fue remitido a todos los ayuntamientos asturianos para su conocimiento. Pero la Federación Asturiana de Concejos no quiso dejar pasar su "sorpresa" por el hecho de que "algunos ayuntamientos hayan recibido el viernes la visita de agentes del Seprona reclamando estos planes, cuando a nuestro entender la normativa vigente en Asturias no los establece como una obligación municipal".