Indra inicia el fichaje de más de un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón

La multinacional española de defensa Indra ha comenzado a contratar ingenieros para su nueva filial Indra Land Vehicles, la unidad especializada en sistemas terrestres cuyo bastión será el taller de calderería pesada anteriormente perteneciente a Duro Felguera –el conocido como Tallerón, en Gijón– que la compañía presidida por Ángel Escribano reformará para fabricar blindados.

Indra comenzó el pasado abril a ofertar puestos cualificados, especialmente de ingeniería, para la futura planta gijonesa, que ejercerá como "centro neurálgico y núcleo productivo" de Land Vehicles, tal como afirmó el consejero delegado de la empresa, José Vicente de los Mozos, en su visita al Tallerón del pasado 30 de julio.

Fuentes de la compañía afirman que hace semanas que comenzaron las primeras contrataciones tanto de ingenieros como de otro tipo de personal para las instalaciones gijonesas, que concentratrán todas las actividades de Indra en Asturias.

De ese modo, la compañía trasladará al Tallerón su actual centro de sistemas de tráfico aéreo, ubicado en el Parque Tecnológico de Gijón e integrado por unos 200 profesionales. Las contrataciones que ha iniciado Indra incluirán a un centenar de ingenieros más para ese centro reubicado.

A esos fichajes se añadirán los de personal –tanto de ingeniería como de montaje y fabricación especializada en blindados– para la división de Land Vehicles y, concretamente, la factoría del Tallerón. La cifra total de nuevos empleos no está cerrada, ya que dependerá, tal como señaló De los Mozos, de los programas de blindados que vaya contratando Indra.

De momento, lo que la multinacional ha dejado claro es que en la planta gijonesa se acometerá el montaje final de los 8x8 "Dragón" del Ejército español que actualmente se realiza en la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo), como parte del consorcio Tess Defence, del que Indra es el socio mayoritario.

Mientras tanto, los 156 operarios procedentes de Duro Felguera han comenzado su formación para su nuevo desempeño en el sector de la industria militar terrestre.