El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del "caso Brigantina"

El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional e instructor de la presunta estafa piramidal del grupo financiero asturleonés Herrero Brigantina, ha prorrogado hasta el próximo 2 de febrero la instrucción del caso, y retomará durante el mes de septiembre las declaraciones de imputados y testigos, según consta en la página web de uno de los abogados de la acusación, Cándido Álvarez, donde este informa periódicamente del avance del proceso judicial.

En la nota explicativa, el letrado afirma que, según los representantes de los afectados, se estima que la cifra total de damnificados por la trama –que captaba inversiones a cambio de supuestas altas rentabilidades– ronde las 3.600 personas, y que la cantidad presuntamente apropiada por la cúpula de Herrero Brigantina supere los 100 millones de euros.

Con todo, Álvarez precisa que el monto defraudado se trata, de momento, de una estimación. A lo largo de toda la investigación policial y judicial, ha sido muy difícil determinar tanto ese dato como el del total de víctimas de la supuesta estafa, dada la complejidad del entramado societario y financiero diseñado por el presidente del grupo asturleonés, el mierense Juan González Herrero. Desde un comienzo, no obstante, se intuía que los afectados se contaban por miles –dada la amplia implantación del grupo en toda España– y que el fraude ascendía a decenas de millones de euros.

El abogado también informa de que "se han cursado órdenes para el embargo de bienes en varios países" y de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continúan analizado los ordenadores, móviles y documentación incautada.

Álvarez también indica que los abogados de la acusación –estructurados en cuatro grupos– están a la espera de que el juez resuelva la petición de vista oral para decidir el ingreso en prisión de los 17 imputados, entre los que, además de González Herrero, hay otros tres asturianos.

Uno de los últimos informes del caso realizados por la UDEF sostiene que González Herrero destinó las inversiones de los clientes a gastos de lujo como la celebración de su boda a bordo de un yate, el alquiler de aviones privados, alojamiento en hoteles de cinco estrellas, joyas y la compra de viviendas en Asturias y León.

Además, la Agencia Tributaria asegura que los directivos de Herrero Brigantina defraudaron casi 45 millones de euros en impuestos como IRPF, IVA o Sociedades.