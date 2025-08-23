"El lagar y la forma de hablar", desde hoy en los kioscos

Párense a pensar en la importancia de las cosas por un momento. No se puede concebir el fútbol sin los estadios, esos templos venerados como santuarios en dónde veintidós chavales dan patadas a un balón frente a miles de personas. Si pensamos en religión, la misa de los domingos va acompañada de una catedral, una iglesia o una capilla recóndita que albergue la devoción de cada feligrés. Entonces, si la sidra es bebida por millares de personas, no solo de Asturias, y su escanciado es casi una religión en esta región, ¿por qué los llagares en donde se fabrica, el estadio en el que juegan las manzanas, la iglesia donde rezan, no se tiene tanto en cuenta?

Estos lugares son conocidos como llagares, e inevitablemente, como explica la arquitecta Estefanía Fernández-Cid, "no los estamos valorando en suficiente medida". Los llagares asturianos son templos de la sidra, cuya estructura mezcla tradición con modernidad para coger lo mejor de los dos mundos. No obstante, hay cientos de llagares rurales que se pierden en el olvido debido al desuso y sobre todo, a la falta de visibilidad o concienciación sobre su importancia.

Todo el mundo conoce las botellas verdes que contienen la sidra y el proceso de escanciado, pero es poca la divulgación que hay sobre los edificios que los hacen posible. Se trata de un legado material que se desvanece ante la industrialización del sector y la despoblación masiva que vacía de jóvenes que continúen la tradición en los espacios más rurales.

En el tercer tomo de la colección de "La sidra asturiana. Patrimonio mundial", LA NUEVA ESPAÑA pone en valor la figura de los llagares y repasa el peso de otros elementos clave en la cultura sidrera de Asturias. La historia de las icónicas botellas, su forma, su color, así como la de los vasos de sidra, su construcción adecuada al escanciado, su desarrollo centenario, son todos aspectos que muchas veces se dejan de lado por costumbres más folclóricas, pero que se ponen en valor en el libro "El lagar y la forma de hablar", que estará disponible en los quioscos a partir de este domingo 24 de agosto.

Si del llagar sale la sidra, ésta se desarrolló a través de generaciones y generaciones de asturianos mediante una única lengua, "la lengua de la sidra", como indica el investigador etnográfico Inaciu Hevia. La historia de la sidra no se entendería sin el asturiano, que sirvió de vehículo durante cientos de años de evolución para transmitir oralmente las costumbres, disfrutes y peculiaridades, de todo lo que rodea al deleite de un culín de sidra.

Para que esta tradición no se pierda, este tercer volumen recoge un glosario de más de cien palabras en asturiano vinculadas a la cultura sidrera, de manera que se puedan salvaguardar y transmitir en el futuro de la misma manera de la que se hizo a lo largo de la historia, a través de la confraternización, la solidaridad y la lengua.

"El lagar y la forma de hablar", el tercer libro de los cinco que forman el coleccionable "La sidra asturiana, patrimonio mundial", ofrece desde hoy un repaso a la evolución de los llagares de sidra, los menos conocidos de todo el proceso de elaboración, y también aborda la lengua surgida en torno a la bebida a lo largo de la historia. A continuación, a razón de un libro cada fin de semana, vendrán los otros dos que completan la colección: "Las miradas del arte", sobre el rastro sidrero en la pintura, la literatura o la música, y "Mensaje en una botella", un examen al estado y las perspectivas del sector.