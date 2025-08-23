Mágicas montañas: El Pagadín, la cumbre de la infancia de la Reina Letizia

A comienzos del siglo XXI fueron entrando en servicio varios tramos asturianos de la Autovía del Cantábrico. En 2001 estaba completo el Llanes-Llovio, para el que fue necesario construir el largo túnel de El Fabar, cuya excavación deparó importantes hallazgos geológicos y arqueológicos, así como novedades importantes para los viajeros. Una de las más llamativas se encontraba a un kilómetro, más o menos, de la salida del túnel en dirección al Oriente. De pronto aparecía a la derecha, relativamente próxima a la autopista, una hermosa montaña a cuya contemplación era difícil sustraerse, por la singularidad de su belleza, pues a lo llamativo de su forma añadía la peculiaridad de ofrecerse a la vista como una pieza completa, de grandes dimensiones además, a la que contribuía a dar forma llamativa la larga loma que la coronaba. ¿Cómo se llamaría aquel fenómeno geológico de caliza blanca revestida de vegetación verde con aspecto de gigantesca tienda de campaña, ancha en la base, aguda y afilada en lo alto, estrecha y menguante en su fondo occidental y elegantemente triangular en el oriental?

Poniendo algo de interés era posible enterarse. Se trataba de El Pagadín, que no necesitaba ser muy elevado –su cumbre solo llega a los 419 metros– para resultar muy atractivo tanto de cerca como de lejos, pues imponía su presencia en lugares relativamente alejados, como el estuario del Sella o el polígono comercial de Aguamía (cuya absurda denominación como Guadamía ha prevalecido pese a las llamadas de atención de personas expertas que reforzaban su opinión con argumentos sólidos).

Jorge Toraño, en primer término, contempla a Oscar Arias, que ya ha alcanzado la arista cimera del Pagadín. / M. F. D.

Un Príncipe en Sardéu.- Sardéu es uno de los pequeños pueblos riosellanos situados en torno al Pagadín. En él había encontrado el lugar ideal para retirarse al llegar a la edad de jubilación el matrimonio formado por Menchu Álvarez del Valle y José Luis Ortiz Velasco; ella una de las voces más populares que ha tenido la radiodifusión asturiana. En lo más alto de Sardéu, un pueblo de caserío disperso, habían encontrado una casa rural que adquirieron para adaptarla a sus necesidades. Y cuando se instalaron en ella fue frecuente la visita de los tres hijos del matrimonio –Jesús, Cristina y Henar– así como de los nietos. Los hijos de Jesús, casado con Paloma Rocasolano, se llamaban Letizia, Telma y Érica. Letizia, la mayor, estudiaría periodismo y haría prácticas en LA NUEVA ESPAÑA. Y ya como profesional trabajó en TVE. A ella le tocó explicar a los españoles, entre otras cosas, con una sección en el Telediario, las consecuencias de la entrada en vigor del euro como moneda oficial de doce de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea. El 1 de enero de 2002 fue la fecha en la que la peseta, el franco, el marco, la lira y otras monedas nacionales desaparecieron para ser sustituidas por el euro.

Pero Letizia iba a ver aumentar su fama por otro motivo. El salto comenzó con la noticia de que el Príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona española, había visitado Sardéu, donde había comido con Letizia y sus abuelos. Así se supo que entre él y Letizia había una relación, lo que se confirmó pocos meses después cuando se hizo oficial el compromiso matrimonial. La boda se celebraría el 22 de mayo de 2004, en la basílica de La Almudena, en Madrid, ceremonia en la que Menchu Álvarez del Valle tuvo, al leer un texto de San Pablo, una intervención realmente estelar, muy propia de su talento como locutora. A raíz del conocimiento del noviazgo de Letizia con el príncipe Felipe, Menchu había sido agobiada por sus colegas del mundo de la información en busca de noticias sugestivas. Tuvo un amplio eco lo que contó con relación al Pagadín: que su hijo Jesús subía a la montaña a sus tres hijas siendo unas niñas todavía, a las que, para mayor seguridad, ataba con un cordino al que también se enlazaba él. No consta que tuvieran ningún accidente. Al parecer, utilizaban la cara Sur, que es la mejor para subir y bajar.

El Pagadín, como objetivo.- La boda de Letizia con el Príncipe Felipe puso de actualidad a El Pagadín. Entre los que se sintieron estimulados a conocer ese escenario estuvieron los integrantes del "grupo de Barro". Y una mañana de julio de 2008, Oscar Arias, Toño Mochales, Pepito Plaza, José Manuel Martínez y yo nos subimos a un coche que en veintitantos minutos nos dejó frente a la cara Norte del Pagadín, a la orilla de la carretera que va desde Ribadesella a Arriondas. Ninguno de los cinco había subido a esa montaña ni tenía una referencia orientativa. No nos preocupaba demasiado porque la tarea parecía fácil, ya que la orientación de los escares calizos, en líneas algo ascendentes y aparentemente paralelas, parecían indicar caminos a seguir. Pero, en cuanto nos pusimos a la tarea de avanzar por lo que de lejos parecía poco menos que una avenida, nos dimos cuenta de que la cosa no iba a ser tan fácil. Lo de menos era apartar la maleza que íbamos encontrando. Lo realmente importante era encontrar continuidad a la supuesta ruta. Pero, cuando hicimos el primer alto, vimos que habíamos ganado altura y esa sensación tiene muchas veces en el montañismo efectos irreversibles. Nada de retroceder, por tanto. Eso sí, fijar objetivos a distancias razonables. Y, cuando de esta forma, habíamos ganado una altura estimable, pensamos en objetivos mayores, como alguno situado en la larga línea de cumbre que teníamos frente a nosotros.

José Manuel Martínez y Toño Mochales, en un tramo pendiente y tupido. / M. F. D.

Encontramos uno de esos objetivos en un atractivo colladín. Oscar se adelantó y, trepando algo, lo dejó de lado para encaramarse a una cota más alta. Pero no era la cima, según nos dijo a voces. Para alcanzarla había que seguir por la arista cimera, que fue lo que hizo él, a quien nunca le costaba trabajo crestear. Pero nosotros, más conservadores, decidimos seguir en la cara Norte de la peña, faldeándola en sentido ascendente. El hallazgo de lo que parecía un precario camino, tal vez hecho por animales, nos estimuló, aunque sin dejar de tener cuidado al pisar donde la vegetación estaba alta. Un grupo de ocho buitres, que llevaban tiempo haciendo círculos sobre nuestras cabezas, ya habían desparecido cuando nos reunimos con Oscar en un lugar donde llevaba un buen rato esperándonos y que era, efectivamente, la cumbre del Pagadín.

No resultaba muy acogedora, pues no tenía un palmo de tierra o hierba para sentarse sino que el suelo estaba formado por bloques calizos de aspecto incómodo. Entre dos de ellos se alzaba un palo, que alguien había colocado para señalar que aquello era la cima. El buzón de cumbres era igualmente modesto, con un cilindro de cerámica en cuyo interior había aquel día una tarjeta del grupo de montaña del colegio Los Robles.

Poca altura, larga vista.-Pero, si uno alzaba la vista, encontraba compensación. El Pagadín, con sus 419 metros, no es alto pero tiene un aislamiento se diría que estratégico, que es el que le permite ser visto desde lejos y, lógicamente, ver lejos también desde su cima. Al Norte está la costa. A un extremo, hacia el Noroeste, asoma Lastres por una escotadura del monte que atraviesa la Autovía del Cantábrico por medio del túnel del Fabar. Girando hacia el Este, podemos ver la amplia playa de Vega, paraíso del surfismo. Luego, las urbanizaciones occidentales de Ribadesella y la entrada de la ría. Y, por supuesto, un buen tramo del Sella, desde cuya orilla derecha se puede admirar la elegante silueta del Pagadín.

La cara Norte vista desde el borde de la carretera que une Ribadesella y Arriondas. / M. F. D.

Hacia el Oriente estaba nublado ese día, tanto hacia la costa como hacia el interior. Llama la atención la alineación montañosa que se despliega en dirección Suroeste, en la que destacan el Cabalgadoriu, el Collado del Tollu, el Cerro los Gavilanes y La Salgar. A la derecha de este llamativo bloque montañoso se abre un valle precioso, el de los Pandiellos o de Calabrez. La Cordillera del Sueve pone un atractivo fondo por ese lado.

En cuanto a los pueblos cercanos, admirables por su respeto a lo tradicional –Sardéu, por ejemplo, tiene once hórreos y paneras– se ven varios, aunque no todos resultan fáciles de identificar, pues esta es una zona de población diseminada. La casa rural que Menchu Álvarez del Valle y José Luis Ortiz compraron para, tras readaptarla, convertirla en su segunda –o primera– residencia es fácil de identificar, por su situación, aislada, en la cima de la colina más alta de Sardéu.

El descenso.- Decidimos descender por la cara Sur que, a la vista, nos pareció más cómoda. Y no nos equivocamos. Aunque algún inconveniente sí tenía, como la abundancia de pequeños arbustos, lo que no dejaba de ser un inconveniente para quienes hubieran elegido, como habían hecho los cinco del grupo, el pantalón corto. Toño Mochales, que iba en cabeza, lo dramatizó con una advertencia entre humorística y dolorida: "¡Seguid el reguero de sangre!" Era el que supuestamente dejaba él. Peor hubiera sido entrar en la Cueva Rosa, situada en esa misma ladera del Pagadín y cerca de la cual pasamos en ese descenso. La cueva sirve de refugio al ganado cuando hace mucho calor, lo que se traduce en una abundancia de garrapatas, tan difíciles de eliminar una vez que se agarran a la piel. Ello no impide que la Cuevona, como también es conocida, tenga para los investigadores un interés especial. No solo porque ofrece cobijo a una de las colonias de murciélagos mayores de Asturias sino por antecedentes de rango máximo, como el hecho de que fuera encontrado en ella un escarabajo único en el mundo, el Notidocharis Calabrei, denominación que hace referencia a Calabrez, uno de los pueblos que rodean al Pagadín.

Da para mucho este Pagadín. ¿La Montaña de la Reina? ¿A que sí?

El disperso caserío de Sardéu, desde la cumbre del Pagadín. En el centro de la foto, la vivienda de los abuelos de Letizia. / LNE