Queipo considera «fallida» la visita de Sánchez y afirma que el debate no está solo en el cambio climático «sino en el futuro del medio rural"

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha expresado en el marco de la fiesta del Asturcón, su “profunda sorpresa negativa” tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la región para conocer la evolución de los incendios forestales. Ha manifestado que dicha visita “tuvo lugar sin que se incluyese ninguna propuesta concreta ni compromiso por parte del Gobierno de la Nación”. En el transcurso de esa visita, Sánchez anunció que activará la comisión interministerial para abordar el reto del cambio climático y señaló que la próxima reunión de presidentes autonómicos, que se celebrará en Asturias, abordará esta cuestión.

Per Álvaro Queipo considera que ese encuentro resultó desaprovechado. “Adrián Barbón tuvo la oportunidad de expresar en primera persona” al jefe del Ejecutivo cuáles son “los problemas reales” que afronta Asturias en relación con los fuegos, entre ellos la “gestión forestal”, la “desaparición del medio rural” y la crisis de la “ganadería asturiana”, pero ha reprochado que se optó por desviar el debate hacia el “cambio climático”.

Ha criticado que “centrar todo en el cambio climático” resulta —en este escenario— “un error”, puesto que lo crucial es “la prevención” y la adecuada “gestión de los montes”, donde el medio rural y el sector ganadero juegan un papel esencial para mantener los montes “limpios y bien gestionados”.

Asimismo, Queipo ha lamentado que el Defensor del Pueblo llevase al Tribunal Constitucional la decisión del Congreso de sacar el lobo del catálogo de especies protegidas: considera que tal recurso constituye “un ataque directo a los ganaderos asturianos” y envía un mensaje desalentador de que “la ganadería no merece la pena”, lo que perjudica la supervivencia del medio rural.

El líder del PP ha anunciado que, con la apertura del curso político en septiembre, el Partido Popular llevará a la Junta General del Principado a los consejeros responsables del servicio de emergencias y de política forestal para que expliquen “qué ha fallado en la prevención” y qué acciones se están adoptando “para evitar que esto vuelva a ocurrir”. Ha añadido que el PP organizará una “jornada de reflexión abierta a la ciudadanía y la sociedad”, con expertos, para “poner sobre la mesa propuestas concretas en referencia a la gestión de montes y a la prevención de incendios”.

Queipo ha concluido reclamando al PSOE que “dé marcha atrás en este planteamiento” centrado exclusivamente en el cambio climático y que se reoriente hacia lo verdaderamente importante: “el futuro del campo asturiano”.