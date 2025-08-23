El rincón asturiano que parece sacado de un cuento y que enamora a todo el que lo visita

Si este verano buscas un destino con encanto, color y ese aire mágico que solo Asturias sabe dar, apunta bien este plan porque te va a conquistar. Cudillero, se trata de uno de los pueblos oficialmente reconocidos como los más bonitos de España, y basta con poner un pie en sus calles para entender por qué: casitas de colores que parecen sacadas de una postal, olor a sal en el ambiente y una calma que invita a perderse sin mirar el reloj.

Llegar es facilísimo en coche. Podrás aparcar en la parte alta, en un parking habilitado, y bajar andando hasta el centro, donde cada rincón pide una foto para el recuerdo. Pero lo mejor de la visita está a solo 15 minutos en coche: unos de los acantilados más impresionantes del norte de España.

El truco para disfrutarlo como un auténtico local es buscar en Google Maps el faro cercano. Deja allí el coche, camina unos 10 minutos por un sendero sencillo y prepárate para el premio final: unas vistas de infarto, acantilados salvajes y el mar golpeando con fuerza bajo tus pies.

Un plan fácil, accesible y perfecto para hacer en un día, que combina naturaleza, mar y uno de los pueblos más pintorescos de Asturias. Un destino que no solo vas a querer visitar… sino repetir.