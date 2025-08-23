El Gobierno de Asturias realiza este verano una veintena de obras en centros educativos públicos de catorce concejos, con una inversión global que supera los tres millones de euros. Cinco obras ya están concluidas: la sustitución de ventanas en el Instituto de Secundaria (IES) Universidad Laboral, de Gijón (88.991 euros), la restauración de la vidriera en el IES Doctor Fleming, de Oviedo (13.485 euros), el cambio parcial de carpintería en el Colegio de Educación Especial (CEE) Santullano, de Mieres (34.247 euros), los ventanales del Colegio Rural Agrupado (CRA) de San Tirso de Abres (11.250 euros) y la climatización salón de actos IES Ramón Areces, de Grado (78.786 euros). Otras dos actuaciones están a punto de concluir, concretamente la sustitución de la cubierta del Colegio Público (CP) Villafría, en Oviedo (359.285 euros) y la rehabilitación de las fachadas del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo, de Gijón.

En fase de ejecución se encuentran otras nueve obras: la sustitución de ventanas en el CP Santiago Apóstol, de Mieres del Camín; la ampliación del CP Sabugo, en Avilés; los trabajos de accesibilidad en el CP Las Vegas, de Corvera, y del IES Doctor Fleming, de Oviedo, y la instalación de un ascensor en el CP Río Sella, de Arriondas, en Parres. Se añaden la cubierta de la cancha polideportiva del CP Celestino Montoto, de Pola de Siero; la instalación térmica en el CP Severo Ochoa, de Gijón; la sustitución de la cubierta en el CP Begoña, de Gijón, y la sustitución del suelo en el CP Asturamérica, de Cudillero. En próximos días comenzará la reparación de la estructura del CP El Parque, de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, y la sustitución de una cubierta de fibrocemento en la escuela de Barcia. Por último, están pendientes de inicio otras dos intervenciones en el CP Valdellera, de Posada de Llanes y en el IES Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo.