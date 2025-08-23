La ventana prerrománica hallada en Lugo se descubrió durante las primeras catas realizadas en la iglesia

La ventana prerrománica de la iglesia de Santa Olaia de Esperante, muy cerca de Lugo capital, fue descubierta en las primeras catas, según confirmó a LA NUEVA ESPAÑA un portavoz de la consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. Los trabajos de investigación continuarán a partir del próximo mes de septiembre. Los expertos consideran que se trata de un conjunto de gran interés, con mucho por descubrir, tras el hallazgo de la ventana trífora prerrománica.

La iglesia de Esperante tenía elementos que llamaban la atención, como unas columnas de mármol en el arco triunfal del ábside que "nos remiten al mundo romano" y arcos de medio punto en las fachadas norte y sur, que aconsejaban "ir con cuidado ante cualquier obra que se hiciera", según explicó Federico Grandío, arquitecto de la consellería de Cultura. Ante esa realidad, la Xunta decidió realizar varias catas, una de ellas en la fachada exterior del ábside, ante la posibilidad de que hubiera una ventana. "Pensábamos más que podía haber una ventana tipo saetera, de tipología románica, porque esta iglesia, en la poca documentación que existe por ahora, estaba clasificada como de origen románico", detalla el técnico de la consellería de Cultura gallega. Pero la cata ofreció un hallazgo bien diferente: una ventana trífora, muy parecida a la que tienen San Tirso de Oviedo o Santa María de Bendones, que remiten al prerrománico asturiano. "En Galicia puede haber elementos prerrománicos dispersos por otras iglesias, pero con estas características tan parecidas a las del arte asturiano no se conocía una pieza así hasta ahora", apunta Grandío, quien precisa que la investigación no ha hecho sino, apenas, dar sus primeros pasos. "Estamos en una fase muy, muy inicial del estudio. Se hizo un georadar, en el que apareció la posibilidad de estructuras adosadas a la nave principal. También hemos hecho excavación arqueológica y en el sondeo han aparecido cimentaciones de lo que podrían ser celdas o capillas. Ahora no podemos comentar mucho más", afirmó el técnico de Patrimonio Cultural de la Xunta, arquitecto y coordinador de los trabajos llevados a cabo.

Tras esta primera fase, el plan de la Consellería de Cultura gallega es continuar a partir de septiembre y los meses siguientes con más catas para liberar posibles elementos ocultos bajo los morteros de cal, así como más sondeos y prospecciones con georadar. "Estamos ante una construcción que ha tenido distintas intervenciones, en muchas épocas", resumió Federico Grandío.

El catedrático de Historia Medieval, Javier Fernández Conde, destacó la relevancia del hallazgo de Esperante. "Se trata de un conjunto relevante por la continuidad poblacional que presenta, primero como villa residencial romana y luego como iglesia visigótica hasta llegar a la época altomedieval. Es una secuencia muy interesante", valoró Conde, quien destacó la valía y capacidad de los arqueólogos de la comunidad vecina para los trabajos de investigación recién iniciada en la localidad lucense. El catedrático señaló la singularidad "y el interés" del descubrimiento de la ventana trífora del prerrománico en Esperante pero también afirmó que "no es nada raro" porque el Reino de Asturias también era Galicia y León.