Asaja critica la ausencia y falta de gestión del consejero Marcos
"¿Dónde está el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos?", se preguntan en Asaja-Asturias a modo de crítica. "Los recientes incendios que han devastado miles de hectáreas en Asturias han dejado tras de sí no solo un paisaje arrasado, sino también un profundo malestar entre los vecinos y ganaderos afectados", señala la organización agraria. "Su Consejería es la responsable de la política forestal, de la ganadería y de la gestión de la fauna salvaje. Sin embargo, el consejero no se ha dejado ver en las zonas afectadas ni ha mostrado un interés visible", lamentan.
