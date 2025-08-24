Asturias, con los ucranianos en la conmemoración de su independencia
La comunidad en la región celebra este domingo sus 34 años de soberanía con distintos actos en Oviedo y Gijón
La comunidad ucraniana en Asturias se ha sumado este domingo 23 de agosto a las celebraciones por la independencia de su país, sumido desde 2022 en una guerra con Rusia tras la invasión.
En Oviedo, ha habido una marcha desde la Plaza de los Ferroviarios que ha culminado en la plaza de La Escandelera, donde se han leído manifiestos y cantado canciones e himnos y ucranianos. Decenas de personas han participado en la concentración, con banderas de Ucrania así como pancartas con los nombres de las principales ciudades del este del país invadido por las tropas de Vladimir Putin, donde se mantienen duras batallas.
En Gijón habrá una marcha desde el Naútico y un acto en el Teatro Jovellanos.
El 24 de agosto de 1991 la Verjovna Rada (el Parlamento ucraniano) declaró la Independencia de Ucrania. La decisión de los legisladores fue apoyada por el pueblo en un referéndum, cuyos resultados revelaron que más del 90% de los ciudadanos del país compartían esta declaración.
