El lamento en los pueblos amenazados por el fuego en Asturias: "Solo quedamos viejos y no podemos limpiar el monte o los caminos"

"Ya solo quedamos viejos en Rebollar, y no podemos limpiar el monte o los caminos", constata la octogenaria Elisa García Fernández, con un ojo puesto en el incendio que amenaza desde lo alto a esta localidad degañesa, donde los bomberos libran una lucha sin cuartel para que el fuego no baje a los pueblos. "Terminará bajando, porque todo está muy seco y no hicieron cortafuegos", añade con cierta indignación. Para ella, todo se debe al abandono de las actividades del campo.

La octogenaria se acuerda de cuando las "tierras trabajadas llegaban hasta media montaña". "Pero ya no hay cultivos, ni tampoco ganado, ni gente, ni sendas, no hay nada, terminó todo, y así pueden bajar los incendios, y bajan los lobos y los osos hasta la orilla de las casas", continúa.

Lejos quedan los tiempos en los que el pueblo estaba lleno de vida, con hasta setenta vecinos. "Pero ahora seremos 10 o 12, todo gente mayor. La gente joven se retiró del campo, y se va a las ciudades por estudiar a los hijos. Y, claro, pues los viejos vamos muriendo y el pueblo queda solo", explica esta vecina, viuda desde hace dos años, con tres hijos, seis nietos y un bisnieto.

Sin cortafuegos

El monte arde porque no se limpia –"el ayuntamiento no hizo cortafuegos, ni limpió nada", dice–, pero aparte, "está todo muy seco, hace tres meses que no llueve". Por si fuera poco, este verano "hubo más calor que nunca, lo nunca he visto. Yo tengo 83 años y nunca vi un calor tan fuerte", añade. Porque "antes podrían venir en el mes de agosto, a lo mejor, dos o tres días con aire del sur. Pero luego al día siguiente ya cambiaba, pero ahora...".

Un hidroavión echa agua sobre el incendio de Degaña. / LNE

Rebollar se sitúa en una empinada cuesta, camino del puerto del Capillo, por el que luego se baja a la localidad de Trabáu y a los pueblos ibienses de Sisterna y Bao. Un poco más abajo corre el río Ibias. Para Elisa, y pese a su edad, la vida en este pueblo no es exigente en absoluto. "Para los que estamos acostumbrados no es duro para nada. Mire, tenemos el ayuntamiento ahí, en Degaña, tenemos el médico, la farmacia, hay tiendas en Degaña y Cerredo, y hasta ahora estamos bien. Pero, claro, si esto va a menos, pues cada día estaremos peor. Quedaremos sin ningún servicio", razona esta mujer.

Elisa se acuerda de cuando hace ocho años el fuego causó grandes estragos por esta parte del concejo, debido al incendio de Fondos de vega. Fue en octubre de 2017, cuando la conjunción de los incendios de Portugal, Castilla y León y el Suroccidente causó el día que no amaneció. "El incendio llegó a cortar la carretera de Cangas, pero bueno, se acabó apagando", dice la octogenaria, que solo pide un poco de atención para que no se repitan estos desastres.

El incendio de Degaña. / LNE

En el pueblo de Trabáu, a cuatro kilómetros de Rebollar por la carretera que une con Ibias, también se acuerdan del incendio de 2017, cuando ardió toda la ladera por encima del pueblo, lo que obligó a los vecinos a pasar una noche despiertos y alerta ante la amenaza de las llamas. Hubo que prender fuego técnico y las llamas se detuvieron finalmente. La ladera ahora vuelve a estar verde y los vecinos dicen que los matorrales alcanzan los dos metros. Yesca para nuevos incendios.

El fin de semana pasado, el humo y la ceniza del incendio de Anllares, arrastrados al norte por el viento del sur, los puso de nuevo en alerta, y como cuentan en "Il Truganal", el restaurante del pueblo, hubo gente que adelantó incluso el final de sus vacaciones y se marchó a otro lugar. "La ceniza lo cubría todo", aseguran.

Este sábado reapareció el viento del sur y las llamas volvieron a preocupar a los vecinos de Trabáu. "Algunos están dispuestos a subir para parar el fuego si es preciso", indicaron en el pueblo. Efectivos de la UME y de los Bomberos se instalaron en el pueblo por si fuese necesario intervenir para defender las casas, aunque no fue necesario por el momento.

Por su parte, el alcalde de Degaña, Óscar Ancáres, indicó que, tras una noche, la del viernes al sábado, en la que el viento del sur reavivó las llamas, se ha impedido finalmente que las llamas salten al valle de Rebollar, y que tanto los vecinos de esta localidad como los de Trabáu tiene que "estar tranquilos, porque no hay problema ninguno".

La alarma también saltó en el concejo de Illas, ya que el fuego amenaza la zona de las lagunas, de gran valor ecológico. "Estamos preocupados, porque tenemos antecedentes de incendios muy grandes en el concejo. Pero la UME ya está en los pueblos que pueden verse amenazados, Bao y Sisterna", indicó la alcaldesa, Gemma Álvarez. Se refería a los incendios de Seroiro y Uría, que afectaron en 2017 a unas 6.000 hectáreas de superficie, y terminaron causando estragos en otros lugares, como el Valledor (Allande).