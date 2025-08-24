Eva Ledo convocará la semana que viene a la concertada para cerrar el conflicto educativo

El curso educativo en Asturias comenzará para los alumnos el próximo 9 de septiembre y para los profesores en menos de dos semanas, el lunes día 1. Una fecha marcada en rojo en el calendario de la consejera Eva Ledo, que ve que hay "luz" para que sea un inicio "con total paz, cargado de ilusión y con muchas ganas y pasión por la enseñanza".

Optimismo no le falta a Ledo, que estrenó la cartera –sustituye a la dimisionaria Lidia Espina– cuando el anterior curso tocaba a su fin inmerso en un conflicto educativo que movilizó a la enseñanza pública y concertada con la unión de todas las fuerzas sindicales. Ledo llegó al cargo después de asumir el Gobierno regional muchas de las peticiones de los docentes de la pública, si bien quedaron cuentas pendientes con la concertada y los profesores de las escuelas infantiles. Pero logró en general una tregua sindical con el compromiso de sentarse a hablar y negociar. Con el nuevo curso se verá si cumple las expectativas.

En la majada de Espineres, donde asistió a la Fiesta del Asturcón, la Consejera anunció que la próxima semana convocarán a los representantes de la concertada, en lo que será la cuarta reunión de la mesa de negociación abierta, dijo. "Es la única cita que tenemos pendiente de todo lo que está abierto", concretó. Respecto a las escuelines –que cubren la atención hasta los 3 años– Ledo tuvo una buena noticia el pasado viernes, cuando los sindicatos anunciaron que desconvocaban la huelga prevista el día 4 de septiembre como gesto de buena fe para negociar mejoras laborales.

"Para nosotros es algo muy importante. Mi agradecimiento a las organizaciones sindicales por este voto de confianza y por este acercamiento para poder continuar en la gestión de estas escuelas infantiles, que yo creo que van a tener una buena entrada en su integración ahora en septiembre. Estamos ultimando preparativos para que todo sea fluido y se produzca una transición con total normalidad", abundó la Consejera, que admitió no haber sido informada personalmente de la desconvocatoria, si bien entiende que en todas las reuniones hasta ahora en junio, julio y agosto los sindicatos "ven progreso", de ahí el gesto.

Acuerdo con los docentes

Los acuerdos alcanzados en junio entre el Principado y los sindicatos de la pública tras dos semanas de movilizaciones y huelgas incluyen mejoras salariales, laborales y de recursos humanos por un valor anual de 45 millones. El departamento de Ledo tiene este año un presupuesto de 897 millones. Las condiciones del pacto se ejecutarán paulatinamente, hasta 2028.