El Ministerio y la FEMP ya alertaron en 2019 de que los planes locales de incendios eran obligatorios

La inexistencia de planes de defensa contra incendios en los 55 municipios asturianos catalogados como "zonas de alto riesgo" ya fue advertida en numerosas ocasiones por técnicos y autoridades, sin que hasta la fecha ni el Principado ni los ayuntamientos hayan abordado su redacción. Estos planes, obligatorios en virtud de la Ley estatal de Montes (2013) y de la normativa autonómica (2014), han cobrado protagonismo tras el anuncio de la Fiscalía de Medio Ambiente de investigar si los concejos con reiterados incendios disponen de esta herramienta de prevención y coordinación.

Según adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ninguno de los municipios asturianos considerados de alto riesgo cuenta con el plan exigido. Este viernes, agentes del Seprona reclamaron a varios ayuntamientos la entrega de los documentos.

La ausencia de planes no puede sorprender ni a los consistorios ni al Gobierno regional, que discrepan sobre qué administración debe asumir la responsabilidad de su redacción. Ya en 2019, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advirtió a todos los concejos de la obligación legal de elaborar los planes y transmitió a las corporaciones locales el interés de la Fiscalía General del Estado en su cumplimiento.

Preocupación conocida

La Fiscalía de Medio Ambiente había mostrado su preocupación tras recibir un informe del Ministerio de Agricultura que alertaba sobre la "previsibilidad de ocurrencia de incendios forestales" en 2018. Entonces, recordó que el incumplimiento podía derivar en responsabilidades penales al considerar que los incendios constituyen un delito contra la seguridad colectiva y, en última instancia, contra el medio ambiente.

En su comunicación de 2019, la FEMP trasladaba un oficio del Ministerio en el que se señalaba que "todos los municipios con superficie forestal deberán redactar su correspondiente plan de prevención de incendios". También se indicaba a los ayuntamientos del "seguimiento que realizará la Fiscalía" para comprobar el cumplimiento de la obligación de que cada concejo cuente con su plan preventivo. Alcaldes asturianos consultados por este periódico recordaban haber recibido esa comunicación.

Ingenieros forestales

El Colegio Oficial de Ingenieros Forestales también denunció en 2019 la ausencia de planes de defensa, recordando que la catalogación de municipios de alto riesgo se remonta a 2007 y que, pese a ello, "no se ha hecho absolutamente nada".

El propio Principado reconoció en la Estrategia integral de prevención y lucha contra incendios 2009-2012 que los planes se encontraban "en fase de redacción", aunque nunca se materializaron. Más recientemente, el 10 de noviembre de 2024, el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, anunció la inversión de 248.000 euros de fondos europeos Next Generation para impulsar su elaboración. El objetivo, precisó, era establecer "un sistema general que los ayuntamientos puedan territorializar posteriormente".

"Estos planes son herramientas fundamentales, no solo para la conservación del patrimonio forestal, sino también para servir de modelo en la planificación de la prevención", afirmó entonces el consejero.