Noche tensa por los incendios en Asturias y la preocupación vuelve a subir: movilizada de madrugada la UME para proteger poblaciones en Cangas y Somiedo

La directora de Protección Civil, Virginia Bascones, expresó este domingo "mucha preocupación" por la evolución de los incendios de Asturias, que ha provocado que esta noche se movilizase el V Batallón de la Unidad Militar d Emergencias (UME) para defender las poblaciones de Genestoso, en Cangas del Narcea, y Caunedo y Perlunes, en Somiedo, debido a la cercanía de las llamas a las mismas, alrededor de un kilómetro. Los militares, que este sábado ya tomaron posiciones en Trabau (Degaña) y Sisterna y Bao (Ibias), llegaron a Cangas y Somiedo en torno a la una de la mañana.

En una entrevista en televisión, Bascones indicó que los incendios de Asturias "han evolucionado y debido a las particularidades de la orografía, que están dificultando su ataque por tierra, se espera que el empleo de los medios aéreos durante las próximas horas nos pueda llevar hacia una senda de la estabilización".

Bascones añadió que la UME fue movilizada "para preparar la defensa de la población de Genestoso, si bien por la evolución lenta del fuego, esperamos poder a lo largo del día ir conteniéndolo para que no genere nuevas afectaciones. También la defensa de la población de Degaña e Ibias es algo de lo que estamos especialmente atentos, pero están todos los medios, tanto estatales como autonómicos, para proteger a todas estas poblaciones y me gustaría destacar como conclusión que hoy la meteorología es favorable pero tenemos que tener en cuenta que están teniendo muchas reproducciones porque son perímetros muy amplios los de estos incendios".

Bascones también indicó que "la evolución es lenta, durante la noche se ha conseguido ir conteniéndolos, pero los cambios de viento dificultan las tareas, y también la propia orografía que hace que tenga muchísima dificultad poder atacarlos por tierra y tener lo que hacer a través de los medios aéreos. Estamos hablando de alturas muy importantes, donde el trabajo de los medios aéreos es muy complejo, muy complicado, pero tenemos medios aéreos a disposición que están interviniendo y desplegando de una manera importantísima y que está permitiendo que podamos ir, por lo menos, conteniendo su evolución y que sea una evolución lenta y, como siempre, la prioridad proteger a las personas".

Una veintena de aeronaves

Este sábado, llegaron a desplegarse hasta una veintena de medios aéreos en Asturias, con más de setenta bomberos movilizados en los diferentes incendios. La situación esta mañana sigue parecida a la de ayer. En el incendio de Degaña se mantiene la línea de defensa en la divisoria entre ambas comunidades. Ahí está previsto que trabajen Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) de Tineo y la Brif de régimen domiciliario, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los bomberos voluntarios franceses, además de un helicóptero de Bomberos de Asturias, un helicóptero bombardero de Ibias, dos aviones anfibio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y cuatro bulldozer. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, permanecerá en el lugar un avión de coordinación ACO del Miteco.

En el incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se contará con Bomberos de Asturias, los bomberos procedentes de Grecia y efectivos de la UME, que llegaron a la zona a la una de la madrugada, además de dos empresas forestales y un helicóptero de Bomberos de Asturias. Aquí se ha trabajado durante toda la noche y se ha llevado a cabo un contrafuego para tener cercado el incendio, lo cual ha permitido asegurar totalmente todo el perímetro de la población de Genestoso.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) los frentes calientes se centran por encima de Caunedo y Perlunes. Por tierra el dispositivo lo integran Bomberos de Asturias y Bomberos de Andorra, además de dos cuadrillas de empresas forestales y un helicóptero de Bomberos de Asturias.