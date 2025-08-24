Prerrománico "sorpresa" en Lugo: como una solicitud para eliminar humedades terminó en un importante hallazgo

El descubrimiento de una ventana trífora idéntica a las del prerrománico asturiano en la iglesia de Santa Olaia de Esperante ha sido una "sorpresa" por partida doble, tanto para el Obispado de Lugo como para la Xunta de Galicia. Ni estaba prevista una excavación para buscar ese tipo de restos, ni una vez metidos en faena de catas se pensaba dar con una pieza que, según la Xunta, remite al siglo IX y presenta una gran similitud con los ventanales prerrománicos de San Tirso el Real y Santa María de Bendones, ambas de Oviedo.

La iglesia situada en las proximidades de Lugo capital no era objeto de una campaña de excavaciones al uso, sino que los trabajos empezaron casi por casualidad. Hubo una petición del Obispado y de la parroquia para llevar a cabo unas obras de mejora de las fachadas exterior e interior, ya que estaban revocadas con mortero de cal y presentaban un deterioro, con humedades y entrada de agua. La Iglesia quería hacer una serie de mejoras para corregir esos problemas y, de paso, aprovechar también para renovar la instalación eléctrica existente. Ante esa solicitud de obras, la Consellería de Cultura gallega, como es obligado, decidió realizar unos estudios previos porque, además, en el caso de esta iglesia lucense ya estaba documentada la existencia de restos que "llamaban la atención" como, por ejemplo, unas columnas de origen romano.

Búsqueda de pinturas

La primera sospecha era que podía haber pinturas murales, como las existentes en otra iglesia, bajo la misma advocación de Santa Eulalia, concretamente en Santa Eulalia de Bóveda, que pudieran estar tapadas por cales posteriores En este templo de la provincia de Lugo, se encontraron en 1926 pinturas romanas de siglo IV pero también otros restos pictóricos que son plenamente identificables con los motivos geométricos pintados en las bóvedas de Santullano, San Miguel de Lillo o Valdediós. "De momento no han aparecido restos de pinturas murales, aunque estamos pendientes de catas futuras", según confirma Federico Grandío.

La ventana trífora prerrománica descubierta en el templo lucense. / LNE

En cambio, las catas realizadas en los revocos exteriores permitieron poner al descubierto puertas tapiadas, arcos de descarga realizados en piedra de pizarra encima de las puertas. Los técnicos de la Xunta también decidieron llevar a cabo una cata en la fachada este, ante la posibilidad de que hubiera también tapiada una ventana de tipología románica por el origen que se atribuía a la iglesia de Esperante. "Iniciamos ese proceso y la sorpresa ha sido cuando ha aparecido esta ventana trífora, que es muy parecida a las de san Tirso en Oviedo y Santa María de Bendones, porque además en Galicia, no conocemos otra igual", explicó el técnico de la Xunta. "Es algo sorprendente y digno de estudio", afirmó el arquitecto de la dirección de Patrimonio Cultural, encargado de la coordinación de unos trabajos que, precisó, "se encuentran en una fase todavía muy inicial".

La intención de la consellería de Cultura gallega es profundizar en la investigación del conjunto de Esperante en los próximos meses. Se liberarán más elementos que puedan estar ocultos bajos los morteros de cal y está previsto realizar más prospecciones georradar y sondeos. Hasta ahora se ha hecho un levantamiento escáner en 3D de toda la iglesia y cuando se terminen todas las catas se vuelva a hacer otro para tener toda la geometría y elementos con una mayor precisión para facilitar su estudio a posteriori. "Nuestra idea es proseguir con los estudios para dejar a la vista todos los elementos que faciliten a los especialistas la investigación y les ayuden en la interpretación histórica de este edificio", avanzó Grandío.

Por ahora, reconoce el técnico de la consellería de Cultura de la comunidad vecina "hay más preguntas que respuestas", dado el estado incipiente de los trabajos e investigación, que sí parece apuntar "en principio a la posibilidad de que esta venta trífora tenga mucho que ver con el siglo IX, entendiendo que lo que se llama Reino de Asturias incluía también Galicia".